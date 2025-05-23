«Вот вам и фастфуд!» Мать из Таллинна недовольна обслуживанием в популярном заведении

Алена с мужем и сыновьями отмечала День Европы на площади Вабадузе. После праздника дети попросили мороженого, и было принято решение отправиться в McDonald's на Смуули-теэ.

«Внутри было много свободных столиков - сделали заказ и сразу сели за понравившийся», - рассказывает Алена.

По ее словам, они выбрали именно этот фастфуд-ресторан, потому что там есть мягкое мороженое, которое очень любят ее дети, а посетителей обычно немного, что позволяет быстро получить заказ.

Заказ был сделать в 20:19, однако семье пришлось ждать его почти полчаса. Фото: Фото читателя.

«Но в этот раз что-то пошло не так. Мы прождали почти полчаса, хотя заказ был совсем небольшой», - говорит она, добавив, что ни в одном блюде они не меняли ингредиенты, что могло бы увеличить время приготовления.

«Когда мы все-таки получили наш заказ, я спросила у сотрудника: "Почему так долго?" На это он ответил, что сегодня пятница и день зарплаты. Извинений за такое долгое ожидание я так и не дождалась», - возмущается мать, которая, по ее словам, не обратила бы внимания на эту ситуацию, если бы не дети, которые очень ждали лакомство.

«Вот вам и фастфуд!» - недоумевает Алена.

Клиенты ресторана быстрого питания получили заказ в 20:47. Фото: Фото читателя.

Бывший сотрудник сети ресторанов быстрого питания McDonald's рассказал порталу Limon.ee, что в идеале заказ выдается за 90 секунд, но ожидание не должно превышать 5 минут.

«Конечно, ожидание в 28 минут - недопустимо. В данном случае, скорее всего, время увеличилось из-за приготовления курицы для врапа. К тому же, в это время в ресторане обычно мало персонала, и поступает много заказов через Bolt и Wolt», - объяснил он.

Представитель McDonald's на запрос редакции отметил, что в их сети всегда стремятся быстро предлагать гостям их любимые блюда, при этом соблюдая самые высокие стандарты качества и безопасности питания.