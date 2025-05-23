Три знака Зодиака, которым повезет на работе летом 2025 года

Лето 2025 года будет насыщенным событиями на рабочем месте для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому стоит ожидать рабочих успехов в ближайшие месяцы.

Овен

Лето 2025 года подарит Овнам стабильность и заслуженное признание. Ваша надежность и внимательность к деталям наконец-то будут замечены. Руководство начнет доверять более серьезные задачи, а коллеги - прислушиваться к вашему мнению. Особенно успешно пойдут дела у тех, кто работает в сфере финансов, эстетики, дизайна или питания. Возможны предложения о повышении, премии или переходе на более интересную должность.

Весы

Весам звезды обещают карьерный рывок. Вы окажетесь в центре важных процессов и сумеете проявить свои сильные стороны - решительность, стратегическое мышление, глубину анализа. Удачное время для запуска личного проекта, смены работы или масштабного апгрейда вашей роли в команде. Весы, которые давно мечтали о собственном деле или лидерской позиции, почувствуют, что именно сейчас момент действовать. Окружение будет воспринимать вас как сильного профессионала и партнера, которому можно доверять. Не бойтесь брать инициативу в свои руки - вы станете движущей силой перемен.

Козерог