Победитель Евровидения-2025 призвал отстранить Израиль от конкурса

Об этом он сказал в интервью газете El Pais.

«Очень обидно видеть, что Израиль до сих пор участвует в конкурсе. Я бы хотел, чтобы Евровидение в следующем году состоялось в Вене без Израиля. Но мяч на стороне Европейского вещательного союза. Мы, артисты, можем только высказываться по этому вопросу», - сказал певец.

«Я очень разочарован, что они исключили Россию, но оставили Израиль. Обе страны - агрессоры в этом контексте войны», - сказал артист.

Ранее с аналогичной критикой выступил премьер-министр Испании Педро Санчес, который заявил, что Израиль так же, как и Россия, не должен участвовать в конкурсе.

Израиль на Евровидении-2025 представляла 24-летняя исполнительница Юваль Рафаэль, которая была на музыкальном фестивале Nova во время атаки террористической группировки ХАМАС в октябре 2023 года. Девушке удалось выжить, спрятавшись под телами убитых участников фестиваля и притворившись мертвой.

На Евровидении-2025 победу одержал представитель Австрии певец JJ с песней Wasted Love. Он получил общее количество баллов 436 - 258 ему поставили национальные жюри 37 стран и 178 - зрители.