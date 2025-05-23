ФОТО Автомобиль телеведущей Татьяны Лазаревой загорелся на трассе в Испании

Актриса, блогер, общественный деятель и телеведущая Татьяна Лазарева сообщила в социальных сетях о возгорании своего автомобиля в Испании.

По словам Лазаревой, инцидент произошел более недели назад, когда она везла младшую дочь в аэропорт. Во время поездки машина перестала реагировать на нажатие педали газа.

После этого ведущая съехала на обочину и включила аварийку. Вскоре из-под капота повалил белый дым, а затем автомобиль загорелся. Лазарева и ее дочь успели выйти и отойти на безопасное расстояние.

Полиция прибыла через несколько минут, но к тому моменту машина практически полностью сгорела. «Их машина приехала, а нашей к тому моменту уже практически не было - черный горящий кусок того, что раньше было белым "Мерседесом"», - написала телеведущая. Она добавила, что пережила сильный шок. Причины возгорания не уточняются.