АЛЕКСАНДР ПОПОВ Сколько нужно усилий, чтобы убедить в этом руководителей трех крошечных стран?

Иногда кажется, что маленьких и храбрых балтийских соседей объединяет один палец - средний, который они показывают друг другу! Этому пальцу не хватает волшебного кольца, способного всех их сплотить. Ведь именно хоббиты пронесли это кольцо полной испытаний и смелости дорогой к огню, чтобы уничтожить его - может быть, Средиземье на самом деле и было Балтикой?!

Известно, что хоббиты предпочитали жизнь в деревне без приключений, где главным развлечением были сытные трапезы. Жители деревни были скромны и спокойны, но были готовы защищать свой дом и близких, если возникала необходимость. Говорят, что именно они изобрели привычку курить табак через трубку и были очень привязаны к роду.

Хоббиты были большими ценителями садоводства, природы и жилетов. Им нравилось жить в просторных землянках с большими окнами, но при возможности они не отказывались и от обычных домов. У них был обычай на дни рождения дарить подарки другим, хотя это было не строго обязательным правилом - находились и те, кто его совсем не придерживался.

Однако из литературы мы хорошо знаем: если хоббиты все же оказывались втянутыми в приключения - держите крепче свои трубки и очки! Таких приключений не могли бы достойно пройти ни волшебники, ни гномы, ни эльфы, ни люди. За всей этой компанией зорко наблюдал злой и воинственный сосед - Мордор. В самом центре его зловеще горел всевидящий глаз - тот самый, что принадлежал создателю Кольца Всевластья Саурону.