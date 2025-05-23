АЛЕКСАНДР ПОПОВ Сколько нужно усилий, чтобы убедить в этом руководителей трех крошечных стран?

Иногда кажется, что маленьких и храбрых балтийских соседей объединяет один палец - средний, который они показывают друг другу! Этому пальцу не хватает волшебного кольца, способного всех их сплотить. Ведь именно хоббиты пронесли это кольцо полной испытаний и смелости дорогой к огню, чтобы уничтожить его - может быть, Средиземье на самом деле и было Балтикой?!
Известно, что хоббиты предпочитали жизнь в деревне без приключений, где главным развлечением были сытные трапезы. Жители деревни были скромны и спокойны, но были готовы защищать свой дом и близких, если возникала необходимость. Говорят, что именно они изобрели привычку курить табак через трубку и были очень привязаны к роду.
Хоббиты были большими ценителями садоводства, природы и жилетов. Им нравилось жить в просторных землянках с большими окнами, но при возможности они не отказывались и от обычных домов. У них был обычай на дни рождения дарить подарки другим, хотя это было не строго обязательным правилом - находились и те, кто его совсем не придерживался.
Однако из литературы мы хорошо знаем: если хоббиты все же оказывались втянутыми в приключения - держите крепче свои трубки и очки! Таких приключений не могли бы достойно пройти ни волшебники, ни гномы, ни эльфы, ни люди. За всей этой компанией зорко наблюдал злой и воинственный сосед - Мордор. В самом центре его зловеще горел всевидящий глаз - тот самый, что принадлежал создателю Кольца Всевластья Саурону.
Но к чему я все это рассказываю? Во-первых, потому что не раз ловил себя на мысли, что нахожусь где-то между обезьяной и хоббитом - и внешне, и по характеру. Приключения мне по душе, но лучше в умеренных количествах. Я урезал свои аппетиты и, как правило, не отмечаю дни рождения, потому что большую часть времени провожу в одиночестве. Не умею и не решаюсь тревожить людей по такому малозначимому поводу, как очередной этап старения человеческой обезьяны.
Во-вторых, потому что, подобно хоббитам, которые постоянно враждовали кланами, у балтийских стран тоже есть привычка устраивать друг другу «качели-подножки». И делают они это особенно мастерски - брюзжа и указывая пальцем. Вместо того чтобы стать единой мощной движущей силой, три балтийские страны напоминают капризный триумвират, который с большим усердием ставит друг другу палки в колеса, чем работники RMK высаживают на свободных участках саженцы елей.
Одно из самых светлых моих воспоминаний из детства - путешествие на поезде с бабушкой. Долгая и утомительная поездка в родные места бабушки, в Архангельск. Мне были интересны и огромные здания вокзалов, и маленькие платформы, большие локомотивы и, казалось, бесконечные вереницы вагонов. Бескрайние рельсы и сети железнодорожных путей, протянувшиеся по всей земле.
Я больше никогда не повторял эту поездку и вряд ли когда-нибудь повторю. Но когда видишь со стороны, какой ребяческий балаган поднимается вокруг масштабного проекта Rail Baltica, невольно приходит мысль: в нас столько же генов тупиц, сколько советской привычки «обмануть систему любой ценой» и украсть что-то так, чтобы начальство не заметило, а коллеги не знали. И если кто-то спросит - виноваты «эти другие».
Недавно выяснилось, что одна из балтийских стран - Латвия - попросту не способна выполнить свои обязательства по общему инфраструктурному проекту. Латвийские представители предложили, чтобы все три балтийские страны объединились и вместе искали пути финансирования - не только для Латвии, а для всего проекта. Вроде бы разумная мысль, если экскаватор пытаются запустить уже десятки лет.
Но нет! У нас решили, что это не наша проблема. Если строительство железной дороги все-таки удастся - а ведь перед нами стоит крупнейший в истории строительства инфраструктурный проект страны - тогда Балтия станет numero uno! Grande транспортной державой, вечным символом плодородия!
Если же проект железной дороги по какой-то причине застопорится, например, Латвия не сможет найти деньги даже на минимальное развитие инфраструктуры, тогда Латвия будет посмешищем и неудачником! Несостоятельные неумехи! Бесперспективная лотерея без шанса на выигрыш.
Проблемы с финансированием в Латвии не являются неожиданностью. Во всяком случае, не должны быть таковыми для тех, кто следит за ходом проекта. Недавние результаты работы парламентской комиссии вгоняют в уныние и не внушают доверия. Но на этом фоне в голове у таких гуманитариев, как я (здесь я с благодарностью заимствую термин у Даниэля Вейнбергса из комедийных заметок), все чаще звучит вопрос: а где же вы были раньше?!
Лично я был бы безмерно счастлив, если бы железнодорожный проект наконец стал реальностью. Не только потому, что тогда управа Таллинна получила бы возможность начать ремонт трамвайной линии к аэропорту, которая давно находится в упадке, ведь все уже знают, что через нее пройдет та самая железная дорога. Я сам очень надеюсь, что когда-нибудь у меня получится совершить приятное путешествие по Европе без необходимости нервно надеяться, что боязнь полетов в этот раз меня не настигнет.
Кроме того, для меня этот железнодорожный проект куда больше, чем просто комфортные поездки. Все же я гуманитарий, поэтому у меня воображение легко уходит в область фантазий. В моей голове инфраструктура, соединяющая континентальную Европу, а в идеале - нордические фьорды, где живут гномы, притягивает и морской транспорт. Это с экономической и оборонной точки зрения было бы очень рациональным достижением. В этом смысле Латвии следовало бы предложить Финляндии также обновить железнодорожную инфраструктуру и перейти на такую же ширину колеи, как у других их северных соседей.
Ведь и часть железнодорожной лихорадки Балтии обусловлена желанием перейти с широкой колеи восточных соседей на европейские рельсы и европейские ценности. Не только из-за умирающего транзитного бизнеса, но и потому, что в последние десятилетия идеи балтийского и европейского пробуждения и расцвета столько раз повторялись, что даже «Сандмен» решил поднять весь свой род, - сколько можно молоть воду в ступе! Включите уже этот чертов фильм Awakenings, проснитесь из литургической комы русского бизнеса и хватит спать.
Да, это требует времени и денег. Денег, которых у нас нет, потому что до сих пор весь проект тащили вперед в духе стоического эгоизма, особенно на политическом уровне. Такой инфраструктурный проект был бы символом того, что если мы умеем копировать друг у друга налоговые системы, IT-решения и пошлые анекдоты, то нам бы по плечу и совместная реализация грандиозного предприятия, своего рода «повторное завоевание Дикого Запада», только с балтийским акцентом.
Сколько уговоров нужно, чтобы привести к единству руководство трех маленьких стран? Я и сам не знаю… Но мое упрямое животное нутро говорит: без единства мы никуда не уйдем. Эстония, конечно, получит свой гордый терминал Ülemiste, только разогнаться на этом вокзале поезда не смогут - шестиосные не выдержат нашу сине-черно-белую породу. А Литва будет наблюдать, как двое малышей выясняют отношения между собой, и вместе с воеводствами подумывать с хитрой улыбкой, что уж на этой wulkanizacija дело не кончится - шины нужно менять чаще, чем шпалы.
В то время как по кусочкам ржавеет с энтузиазмом начатый, но так и не доведенный до ума железнодорожный проект - как легендарный завод в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок», так и не увидевший света. Слово Baltoscandal стало паролем для железнодорожных магнатов, а свои аферы предприимчивые Остапы Бендеры проворачивают в сторонке - лед тронулся так резко, что даже простофили испугались.
Пора выйти за рамки того, что до сих пор «объединяло» нас. Пора стать настоящим союзом, снова разжечь искру надежды. Мнений всегда будет много. Страха и тревоги хватит надолго. Но по-настоящему важное единство, которое помогло бы справиться со всем этим, всем нам очень нужно.
Я не знаю, удастся ли мне когда-нибудь спокойно прокатиться на поезде по Европе, сидя в вагоне в дрожащей тишине, с улыбкой читая о том, как доблестный солдат Швейк докучал проводнику вопросами о времени, а сам думая, что хоббит обязательно бы устроил паузу на перекус. Спускаясь затем в вагон-ресторан и в такт стуку колес слушая мотив песни пришельца с апельсиновой коркой и аккомпанемент на гармошке, в мыслях я бы испытал гордость за то, что три крошечные страны все же нашли в себе силы пробудиться и действовать вместе.
Я не знаю, доведется ли мне когда-нибудь спокойно проехать на поезде по всей Европе - чтобы, сидя в покачивающемся вагоне и улыбаясь, читать рассказ о том, как бравый солдат Швейк докучал проводнику вопросами о времени, а самому размышлять, что для хоббита самое время перекусить. Спускаясь в вагон-ресторан, сердце, надеюсь, будет всё так же отбивать ритм в унисон с железной дорогой, а где-то вдалеке зазвучит песня, которую напевает иностранец с ящиком апельсинов под аккомпанемент гармони на ремне у крокодила.
В мыслях я бы испытывал гордость: ведь где-то у трех маленьких стран хватило бы разума и воли проснуться по-настоящему. Вместе действовать, вместе видеть, вместе показать, что различия обогащают, а настойчивость ведет к цели. Недаром ведь самый умный из всех маленьких медведей говорил: нельзя все время ждать у себя в лесу, что кто-то придет к тебе в гости - иногда самому стоит взять и прийти к другим.