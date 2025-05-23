На заседании по делу P. Diddy дал показания звездный свидетель

Вентура и Мескади действительно встречались в 2011 году. На предыдущих заседаниях она рассказывала, что, узнав о ее связи с музыкантом, Комбс пнул ее в спину. Мескади вспомнил, как однажды рано утром Кэсси позвонила ему и в ужасе сообщила: «Дидди узнал о нас». Уже тогда рэпер знал, что у нее «были некоторые проблемы», а сама она утверждала, что не состоит в отношениях.

Рэпер Kid Cudi. Фото: Richard Drew

Дидди не раз угрожал Мескади. На заседании он рассказал, что скандальный продюсер вломился в его пустой дом и позвонил со словами: «Я тебя жду». В это время Вентура сидела в машине. Встреча рэперов случилась после того, как Дидди поджег Porsche оппонента. В итоге Мескади сам связался с Дидди для того, чтобы поговорить - «пока все это не вышло из-под контроля».