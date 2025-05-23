Константин Меладзе сделал печальное признание о группе «ВИА Гра»

«Galileo - последняя песня группы "ВИА Гра". Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории - это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия», - сообщил 62-летний продюсер.

Многие солистки коллектива написали теплые слова под этим постом, подчеркнув, что для них было честью работать с Константином Шотаевичем. «Спасибо за все! Счастлива быть частью этих гениальных 25 лет. Закончилась эпоха, но песни остаются навсегда! И люди, что их любят!» - отметила Ольга Меганская. «Благодарю за все!» - Вера Брежнева была лаконична.

«Мы росли, менялись, переживали многое, как семья. Эта песня - красивая, честная точка. Это годы моей жизни, голос и душа. Это про память. Про чувство. Про музыку. Про любовь, которая нас всех объединяет больше 25 лет. Константин - гений! Бесконечная благодарность», - расчувствовалась Ульяна Синецкая.