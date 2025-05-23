Константин Меладзе сделал печальное признание о группе «ВИА Гра»

Группа «ВИА Гра», будоражившая мужчин, существовала с начала нулевых. За это время в коллективе сменилось немало солисток. И вот буквально накануне продюсер музыкального коллектива Константин Меладзе делал признание о группе, дав понять, что она перестает существовать. Также Меладзе рассказал о последней композиции «ВИА Гры».
«Galileo - последняя песня группы "ВИА Гра". Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории - это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия», - сообщил 62-летний продюсер.
Многие солистки коллектива написали теплые слова под этим постом, подчеркнув, что для них было честью работать с Константином Шотаевичем. «Спасибо за все! Счастлива быть частью этих гениальных 25 лет. Закончилась эпоха, но песни остаются навсегда! И люди, что их любят!» - отметила Ольга Меганская. «Благодарю за все!» - Вера Брежнева была лаконична.
«Мы росли, менялись, переживали многое, как семья. Эта песня - красивая, честная точка. Это годы моей жизни, голос и душа. Это про память. Про чувство. Про музыку. Про любовь, которая нас всех объединяет больше 25 лет. Константин - гений! Бесконечная благодарность», - расчувствовалась Ульяна Синецкая.
«Всему есть начало и конец… Это было прекрасно! Спасибо, маэстро, за то, что мы были к этому причастны. Навсегда "ВИА Гра" останется в сердцах. И ее след будут помнить долго…» - добавила Меседа Багаутдинова. «Я буду всегда невероятно благодарна судьбе, что свела меня с людьми, причастными к этому легендарному проекту. Это не просто группа, это не просто музыка, а бесспорный успех. "ВИА Гра" - тому доказательство. спасибо вам, Константин, за это время», - такой комментарий оставила София Тарасова.
Напомним, пик успеха коллектива пришелся на нулевые. Тогда в нем пели Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седокова. Позже Анну заменили на Альбину Джанабаеву.
«На съемках своего клипа Валерий Меладзе заговорил с кем-то на съемочной площадке о том, что ищет актрису для бэк-вокала - чтобы она пела и танцевала. Ему дал номер моей подруги, а она в это время снималась в кино, поэтому посоветовали меня. Но как же случилась "ВИА Гра"? После работы с Валерием Меладзе моя жизнь готовилась сделать неожиданный поворот. Но я даже не подозревала, насколько значимым он будет.
Константин знал меня как часть коллектива Валерия. Такой поворот вызвал у меня бурю эмоций - я чуть не упала в обморок от волнения. Начался период группы "ВИА Гра" - яркий, счастливый и непростой. Мы гастролировали по всему миру, записывали невероятные песни, становились опытнее, дружили, узнавали друг друга и учились быть частью общего и важного дела», - так Альбина вспоминала о своем приходе в "ВИА Гру". Сейчас артистка, надо сказать, замужем за братом продюсера, певцом Валерием Меладзе.