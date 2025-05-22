ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Тайные признаки, что ваша вторая половина за вами следит

Людей часто предупреждают о том, что им следует защищать свои телефоны от злоумышленников, которые могут прийти извне. Куда реже говорят об угрозе, подстерегающей совсем рядом - о виновнике, который спит с тобой в одной постели. Специалист по технике Марк Поркар объяснил, что ваша вторая половинка может следить за вашими сообщениями, звонками и даже местоположением с помощью специального шпионского программного обеспечения, при этом вы можете ничего не подозревать.