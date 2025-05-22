Десятки желающих: на острове Вийрелайд пройдет чемпионат Эстонии по хоббихорсингу

Чемпионат Эстонии по хоббихорсингу пройдет с 31 мая по 1 июня на острове Виирелайд. Сначала состоится мастер-класс, на котором участники смогут самостоятельно сделать себе лошадку. Затем пройдут тренировка, соревнование и вечер в сауне. «На данный момент сделано чуть больше пятидесяти бронирований», - сообщил организатор.
Вийрелайд - это остров площадью 87 гектаров, расположенный у юго-восточного побережья Муху в проливе Суур-Вяйн, и входящий в состав деревни Выйкюла волости Муху. Длина береговой линии острова составляет 6,77 километра.