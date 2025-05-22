Эксперт рассказала, как откинуть спинку кресла в самолете и не нарваться на скандал

Эксперт по этикету Диана Готтсман из Protocol School of Texas рассказала, в каких случаях уместно откидывать свое кресло назад, и как сделать это так, чтобы не спровоцировать большую ссору.

«Я понимаю, что вы хотите чувствовать себя комфортно на своем месте. Однако, когда кто-то откидывает спинку сиденья, он должен хотя бы посмотреть назад, чтобы убедиться, что не стесняет чьи-то длинные ноги. Будьте уважительны к другим пассажирам. В самолетах, как правило, очень мало места, и вежливо откидываться с соблюдением правил этикета», - подчеркивает Диана в разговоре с The Independent.

По ее словами, существенно снизить риск вспышки гнева у пассажира позади вас можно, предварительно повернувшись к нему и сообщив о своем намерении отклонить спинку кресла.

Впрочем, эксперт также предупреждает, что стоит быть готовыми к негативной реакции.

«Если пространство кажется тесным, а вы летите коротким рейсом, действуйте по своему усмотрению. Если это ночной рейс, это, безусловно, другое соображение, где откидывающееся сиденье является ожиданием», - отмечает она.

Но независимо от продолжительности полета или времени суток Диана подчеркивает, что пассажиры не должны откидываться во время подачи напитков или еды.

«Помните, сиденье не является вашей личной собственностью и не является креслом-реклайнером в вашей гостиной. То, что вы можете откидываться, не означает, что вы должны это делать», - пояснила эксперт.

В то же время, Диана дала пару советам и тем пассажирам, которые возражают против того, чтобы человек спереди откидывал свое сиденье.