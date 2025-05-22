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Чт, 22.05.2025
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ФОТО Свадьба состоялась! Известные эстонские музыканты поженились

Сегодня состоялась долгожданная свадьба музыкантов Кердо Мёлдера и Дианы Клас. Смотрите фотографии со свадьбы!

В четверг после обеда певец Кердо Мёлдер и Диана Клас зарегистрировали свой брак!

«Путь к свадьбе действительно был похож на американские горки, которые, однако, завершились на вершине», - рассказал Кердо Мёлдер накануне торжества.

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