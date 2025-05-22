ФОТО Свадьба состоялась! Известные эстонские музыканты поженились

LimonТОПДля подписчиковФОТО ⟩ Свадьба состоялась! Известные эстонские музыканты поженилисьПортал Elu2422 мая 2025, 17:27Сегодня состоялась долгожданная свадьба музыкантов Кердо Мёлдера и Дианы Клас. Смотрите фотографии со свадьбы!В четверг после обеда певец Кердо Мёлдер и Диана Клас зарегистрировали свой брак!«Путь к свадьбе действительно был похож на американские горки, которые, однако, завершились на вершине», - рассказал Кердо Мёлдер накануне торжества.КомментарииКлючевые слова свадьбадиана класКердо Мёльдер