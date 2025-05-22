ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМА?! На юго-востоке Эстонии выпал град: шлем – тренд этого лета

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в соцсетях, что в четверг днём в Эстонии выпал град.
«Град с грозой днем в Карилатси, Пылвамаа», - пишет синоптик Кайро Кийтсак на своей странице в Facebook и делится снимком градин. Проходит несколько минут - и он публикует еще одно фото, сделанное также в Пылвамаа. На этот раз - в районе Расина.
«Ну, все как прогнозировали - обещали ведь град!» - пишут в комментариях.
Утром в четверг метеослужба Департамента окружающей среды сообщила, что во второй половине дня в Восточной Эстонии возрастает риск гроз, возможен также град.
«Шлем, стало быть, обязателен летом», - пошутил кто-то в комментариях.
Согласно информации на сайте Ilmateenistus.ee, в пятницу (23 мая) южный поток принесет в Эстонию тепло и влагу, одновременно с этим с запада начнет поступать более прохладный воздух. В начале ночи, а также утром и днем ожидаются обширные дожди, в Восточной Эстонии сохраняется риск гроз. После полудня осадки начнут ослабевать, начиная с островов. Ветер будет слабым.
Температура воздуха в пятницу:
- Ночью: в Западной Эстонии +4…+9 °C, в Центральной и Восточной +10…+12 °C
- Днем: +9…+14 °C, в восточной части страны в первой половине дня до +18 °C
В ночь на субботу (24 мая) над Эстонией сформируется узкая зона высокого давления, вероятность осадков будет незначительной. Ветер останется слабым, воздух - довольно прохладным. Под ясным небом температура в Западной Эстонии может опуститься до +1…+6 °C, в Восточной, где облачность выше, до +5…+10 °C.
Утром с юга подойдет новый циклон, и в Южной Эстонии начнутся дожди, которые днем распространятся на Центральную и Восточную Эстонию. Ветер будет преимущественно восточный, умеренный, после полудня в Восточной Эстонии - северный, с порывами до 13 м/с.
Температура воздуха днем составит +8…+11 °C, в Западной Эстонии - до +14 °C.
В ночь на воскресенье (25 мая) под влиянием циклона на материковой части страны ожидаются осадки. На островах вероятность дождя невелика. К утру осадки сместятся за восточную границу, и днем, под влиянием гребня высокого давления, погода будет в основном сухой. Ветер останется довольно слабым.
Температура воздуха:
- Ночью: +2…+7 °C
- Днем: +14…+17 °C, на открытых к ветру побережьях +10 °C