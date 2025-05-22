ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМА?! На юго-востоке Эстонии выпал град: шлем – тренд этого лета

«Град с грозой ​днем в Карилатси, Пылвамаа», - пишет синоптик Кайро Кийтсак на своей странице в Facebook и делится снимком градин. Проходит несколько минут - и он публикует еще одно фото, сделанное также в Пылвамаа. На этот раз - в районе Расина.

«Ну, все как прогнозировали - обещали ведь град!» - пишут в комментариях.

Утром в четверг метеослужба Департамента окружающей среды сообщила, что во второй половине дня в Восточной Эстонии возрастает риск гроз, возможен также град.

«Шлем, стало быть, обязателен летом», - пошутил кто-то в комментариях.

Согласно информации на сайте Ilmateenistus.ee, в пятницу (23 мая) южный поток принесет в Эстонию тепло и влагу, одновременно с этим с запада начнет поступать более прохладный воздух. В начале ночи, а также утром и днем ожидаются обширные дожди, в Восточной Эстонии сохраняется риск гроз. После полудня осадки начнут ослабевать, начиная с островов. Ветер будет слабым.

Температура воздуха в пятницу:

Ночью: в Западной Эстонии +4…+9 °C, в Центральной и Восточной +10…+12 °C

Днем: +9…+14 °C, в восточной части страны в первой половине дня до +18 °C