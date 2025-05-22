На соревнованиях по гольфу в Харьюмаа скончался присяжный аудитор Айвар Кангуст

Союз гольфа Эстонии сообщает, что 21 мая в гольф-центре оборвалась жизнь страстного гольфиста Айвара Кангуста. «Член Estonian Golf & Country Club внес вклад в развитие гольфа как волонтер, а также как отец двух замечательных детей, которые тоже стали ярыми любителями этого спорта», - сказано на сайте Союза гольфа Эстонии.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким и мысленно поддерживаем сына Айвара - Руута Кангуста, который сегодня начинает турнир с мужской сборной в Англии», - отмечает союз.