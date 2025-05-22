Криста Ленсин в среду оказалась в центре скандала из-за парковки перед частной больницей в Виймси: «Это все так нелепо, ведь речь идет о больнице!» - сказала она. В клинике утверждают, что они не управляют стоянкой и потому не могут влиять на организацию парковки и ценообразование.