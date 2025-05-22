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«ЭТО ПОДЛО!» Организация парковки у больницы в Виймси довела светскую львицу до белого каления (1)

Перевод: Влада Лаевалинд
Криста Ленсин.
Криста Ленсин. Фото: Madis Sinivee

Криста Ленсин в среду оказалась в центре скандала из-за парковки перед частной больницей в Виймси: «Это все так нелепо, ведь речь идет о больнице!» - сказала она. В клинике утверждают, что они не управляют стоянкой и потому не могут влиять на организацию парковки и ценообразование.

В Facebook-группе Viimsilased светская львица Криста Ленсин рассказала о недавнем происшествии на парковке перед частной клиникой в Виймси. «Как возможно, что около больницы в Виймси не действуют парковочные часы?» - удивляется Ленсин, которая была крайне возмущена, когда обнаружила на лобовом стекле своего автомобиля квитанцию о штрафе за парковку.

«Контролеры поджидают буквально минуту, чтобы затем выбежать из-за угла к машине и выписать штраф в размере 55 евро», - пишет Ленсин в своем посте, добавляя: «У меня был ужасно нервный момент, и в этой суете я только и успела подумать о парковочных часах. Но нет, контролер стоял за углом и ждал - такое поведение невозможно назвать человечным».

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