«ЭТО ПОДЛО!» Организация парковки у больницы в Виймси довела довела светскую львицу до белого каления

Криста Ленсин в среду оказалась в центре скандала из-за парковки перед частной больницей в Виймси: «Это все так нелепо, ведь речь идет о больнице!» - сказала она. В клинике утверждают, что они не управляют стоянкой и потому не могут влиять на организацию парковки и ценообразование.
В Facebook-группе Viimsilased светская львица Криста Ленсин рассказала о недавнем происшествии на парковке перед частной клиникой в Виймси. «Как возможно, что около больницы в Виймси не действуют парковочные часы?» - удивляется Ленсин, которая была крайне возмущена, когда обнаружила на лобовом стекле своего автомобиля квитанцию о штрафе за парковку.