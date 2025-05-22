«У меня был опыт общения с тренером по народным танцам из одной элитной тартуской гимназии. Помню, как однажды дверь в сауну "случайно" открылась, когда мы с девочками мылись после тренировки. Многие, и мальчики, и девочки, ходили с ним вместе в сауну. Он до сих пор работает учителем, и эти танцевальные лагеря по-прежнему проводятся», - рассказала девушка.