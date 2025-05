С ЧИСТОГО ЛИСТА Эстонская певица о переезде в другую страну: «Это было лучшее решение в моей жизни»

В феврале на конкурсе Eesti Laul 2025 участвовала Элиза Кольк с песней The Last To Know, которая касается расставание артистки с миллионером Индреком Рахумаа. Бизнесмен в декабре прошлого года объявил в соцсетях, что их отношения с Элизой подошли к концу. Предприниматель опубликовал пост, которым также на своей странице поделилась певица.