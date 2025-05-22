С ЧИСТОГО ЛИСТА Эстонская певица о переезде в другую страну: «Это было лучшее решение в моей жизни»

Певица Элиза Кольк сообщила в Instagram, что уехала из Эстонии и поделилась красивыми фотографиями из страны, которая стала ее новым домом.
В феврале на конкурсе Eesti Laul 2025 участвовала Элиза Кольк с песней The Last To Know, которая касается расставание артистки с миллионером Индреком Рахумаа. Бизнесмен в декабре прошлого года объявил в соцсетях, что их отношения с Элизой подошли к концу. Предприниматель опубликовал пост, которым также на своей странице поделилась певица.
«Дорогие друзья! Жизнь приносит радость, но иногда и заводит в лабиринты - такова она. Нам с Элизой надо признать, что теперь будем жить дальше, но уже как друзья», - заявил Рахумаа 18 декабря в Instagram.
На Eesti Laul Элиза заняла восьмое место. А после конкурса певица решила кардинально изменить свою жизнь и оставить болезненные воспоминания в прошлом, переехав жить в другую страну. Сначала она отправилась в Швейцарию, однако по ее последним публикациям видно, что сейчас она находится в Испании.
«Три месяца назад я сдала свой дом, раздала все вещи, одежду. Взяла два чемодана и переехала в другую страну, не зная, что меня там ждет. Это было лучшее решение в моей жизни», - поделилась певица со своими подписчиками 21 мая.
«Я вступила в новую эпоху! Следую божественной энергии и чувствую себя безмерно благословлённой», - написала она под одной из своих публикаций. С кем певица проводит время в Испании, она пока в своих постах не раскрывает.
Было ли Элизе трудно оставить всех своих близких и вещи в Эстонии? На этот вопрос певица пока не ответила.
«Просто. Жизнь. Любовь. Радость», - написала она под одной из следующих публикаций. «Живи во имя любви», - с такой подписью опубликовала Элиза еще одно красивое фото.