С ЧИСТОГО ЛИСТА Эстонская певица о переезде в другую страну: «Это было лучшее решение в моей жизни»

В феврале на конкурсе Eesti Laul 2025 участвовала Элиза Кольк с песней The Last To Know, которая касается расставание артистки с миллионером Индреком Рахумаа. Бизнесмен в декабре прошлого года объявил в соцсетях, что их отношения с Элизой подошли к концу. Предприниматель опубликовал пост, которым также на своей странице поделилась певица.

«Дорогие друзья! Жизнь приносит радость, но иногда и заводит в лабиринты - такова она. Нам с Элизой надо признать, что теперь будем жить дальше, но уже как друзья», - заявил Рахумаа 18 декабря в Instagram.

На Eesti Laul Элиза заняла восьмое место. А после конкурса певица решила кардинально изменить свою жизнь и оставить болезненные воспоминания в прошлом, переехав жить в другую страну. Сначала она отправилась в Швейцарию, однако по ее последним публикациям видно, что сейчас она находится в Испании.

«Три месяца назад я сдала свой дом, раздала все вещи, одежду. Взяла два чемодана и переехала в другую страну, не зная, что меня там ждет. Это было лучшее решение в моей жизни», - поделилась певица со своими подписчиками 21 мая.

Элиза Кольк поделилась в Instagram фото из Испании. Фото: Ekraanitõmmis Instagrami loost.

Элиза Кольк поделилась в Instagram фото из Испании. Фото: Ekraanitõmmis Instagrami loost.

Элиза Кольк поделилась в Instagram фото из Испании. Фото: Ekraanitõmmis Instagrami loost.

«Я вступила в новую эпоху! Следую божественной энергии и чувствую себя безмерно благословлённой», - написала она под одной из своих публикаций. С кем певица проводит время в Испании, она пока в своих постах не раскрывает.

Было ли Элизе трудно оставить всех своих близких и вещи в Эстонии? На этот вопрос певица пока не ответила.