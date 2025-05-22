Зеленская рассказала, на каком языке говорят дома ее дети и муж

Супруга украинского президента Владимира Зеленского, первая леди Украины Елена Зеленская не стала скрывать, что ее дети общаются не только на украинском языке.
Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала, на каком языке общается ее семья и почему украинский не всегда звучит в их доме. Этим она поделилась в интервью на YouTube-канале украинской ведущей Марички Падалко.
Зеленская отметила, что украинский язык в исполнении ее мужа, президента Украины Владимира Зеленского, улучшается очень быстро и его становится все больше и больше, передает Glavred.
Таким образом именно украинский занимает наибольшее количество времени среди других языков в доме президента и Первой леди. Но дети супругов также общаются на иностранных языках.
«Однако всегда стараемся больше общаться на украинском. Наши дети 100 процентов будут больше углублены в украинский и будут меньше знать того, чего им не надо знать», - подчеркнула Зеленская.
Елена добавила, что это касается не только ее семьи, но и сверстников детей Зеленских, проживающих в Украине.
«Думаю, что нам нужно время, терпение и поддержка друг друга. Потому что, когда мы делаем ошибки, мы боимся, что нас осудят, посмеются над нами. И многие люди из-за этого испытывают сопротивление», - отметила она.