Зеленская рассказала, на каком языке говорят дома ее дети и муж

Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала, на каком языке общается ее семья и почему украинский не всегда звучит в их доме. Этим она поделилась в интервью на YouTube-канале украинской ведущей Марички Падалко.

Зеленская отметила, что украинский язык в исполнении ее мужа, президента Украины Владимира Зеленского, улучшается очень быстро и его становится все больше и больше, передает Glavred.

Таким образом именно украинский занимает наибольшее количество времени среди других языков в доме президента и Первой леди. Но дети супругов также общаются на иностранных языках.

«Однако всегда стараемся больше общаться на украинском. Наши дети 100 процентов будут больше углублены в украинский и будут меньше знать того, чего им не надо знать», - подчеркнула Зеленская.

Елена добавила, что это касается не только ее семьи, но и сверстников детей Зеленских, проживающих в Украине.