Адские боли и обувь разного размера: стало известно, как Алле Пугачевой удается побеждать «болезнь королей»

Недавно одна из знакомых артистки открыла занавес тайны, о которой десятилетиями знали только избранные. Как выяснилось, много лет назад звезды эстрады диагностировали тяжелую болезнь - подагру, которую часто называют «болезнью королей».

Одной из причин может стать большое количество мяса в рационе. СМИ отмечают, что такой же диагноз когда-то был поставлен и ныне покойной Юлии Началовой

Из-за подагры Примадонне неоднократно приходилось выходить на сцену, преодолевая ужасную боль. Когда знаменитость вместе с мужем и двумя детьми перебралась на Кипр, нападения начали повторяться все чаще.

Об одном из таких инцидентов журналистам рассказала продавщица местного магазина. Когда Алла Борисовна остановила свой выбор на обуви большего размера, стало очевидно - недуг никогда не отпускал артистку.

Также в российских СМИ появились печальные подробности состояния знаменитости из уст ее портнихи Любови Аксеновой. «Мы все знали, что у нее болят ноги. Сколько раз случались моменты, когда она выбегала за сцену, туфли сбрасывала и становилась просто никакой. Она же на каблуке работала! Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, обвивали ноги Аллы, после чего она хоть немного отходила и снова выходила на сцену. Подагра - это тяжелая штука… У нее даже обувь была разного размера: на одной ноге - один размер, на другой - другой. Так ей было легче», - призналась женщина.

Интересно, что если сейчас, как и в лучшие годы, вокалистка пытается держать планку вовсю, то незадолго до отъезда из России она неоднократно давала куда менее оптимистичные комментарии. Семь лет назад Алла Пугачева открыто заявила о стремительном старении. Тогда же знаменитость упоминала о проблемах с ногами.