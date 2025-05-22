Живая легенда: жители Эстонии смогут насладиться песнями Шер

Главную роль в шоу исполнит Рэйчел Хаунт - обладательница исключительного вокального сходства с легендарной певицей и яркой сценической харизмы. Еe талант уже высоко оценили такие авторитеты, как Саймон Коуэлл и Адам Ламберт.

Концерты пройдут 6 мая в концертном зале Alexela в Таллинне и 7 мая - в зале Vanemuine в Тарту.

В программе шоу The Shoop Shoop Show прозвучат все главные хиты из блистательной карьеры Шер. Зрителей ждeт вечер мегахитов, масштабное сценическое шоу с яркими костюмами, хореографией, живой группой и высокотехнологичным оформлением.

Музыкальное наследие Шер - одно из самых впечатляющих в истории поп-культуры. С 1960-х годов она неизменно оставалась в авангарде музыкальной сцены, удивляя публику новыми образами и хитами. Танцполы покоряли If I Could Turn Back Time, Believe и Strong Enough, а сердца слушателей - баллады Love Hurts и I Found Someone.

Топ-шоу посвященное творчеству Шер. Фото: Pressifoto

The Shoop Shoop Show - это трибьют величайшей музыкальной диве современности. В следующем году Шер исполнится 80 лет. Рэйчел Хаунт обрела известность после участия в телешоу талантов на BBC в 2022 году, где и была выбрана на роль Шер.