Живая легенда: жители Эстонии смогут насладиться песнями Шер

Музыкальное наследие Шер - одно из самых впечатляющих в истории поп-культуры. С 1960-х годов она неизменно оставалась в авангарде музыкальной сцены, удивляя публику новыми образами и хитами. Танцполы покоряли If I Could Turn Back Time, Believe и Strong Enough, а сердца слушателей - баллады Love Hurts и I Found Someone.