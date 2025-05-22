Живая легенда: жители Эстонии смогут насладиться песнями Шер

Впервые в мае следующего года в Эстонии состоится грандиозный концерт, посвящeнный музыке Шер.
Главную роль в шоу исполнит Рэйчел Хаунт - обладательница исключительного вокального сходства с легендарной певицей и яркой сценической харизмы. Еe талант уже высоко оценили такие авторитеты, как Саймон Коуэлл и Адам Ламберт.
Концерты пройдут 6 мая в концертном зале Alexela в Таллинне и 7 мая - в зале Vanemuine в Тарту.
В программе шоу The Shoop Shoop Show прозвучат все главные хиты из блистательной карьеры Шер. Зрителей ждeт вечер мегахитов, масштабное сценическое шоу с яркими костюмами, хореографией, живой группой и высокотехнологичным оформлением.
Музыкальное наследие Шер - одно из самых впечатляющих в истории поп-культуры. С 1960-х годов она неизменно оставалась в авангарде музыкальной сцены, удивляя публику новыми образами и хитами. Танцполы покоряли If I Could Turn Back Time, Believe и Strong Enough, а сердца слушателей - баллады Love Hurts и I Found Someone.
The Shoop Shoop Show - это трибьют величайшей музыкальной диве современности. В следующем году Шер исполнится 80 лет. Рэйчел Хаунт обрела известность после участия в телешоу талантов на BBC в 2022 году, где и была выбрана на роль Шер.
Мировое турне шоу стартует в начале 2026 года и охватит десятки стран, включая и Эстонию. Примечательно, что творчество Шер никогда прежде не представлялось в Эстонии в настолько аутентичном виде. Сама певица уже завершила концертную деятельность, и это шоу + редкая возможность прикоснуться к еe музыкальному наследию.