Как отстирать подушку от желтых пятен: секрет, который возвращает белизну за одну ночь

Лето приносит не только жару, но и желтые пятна на подушках от пота, кожного жира и влаги. Проблема знакома каждому. Но как почистить подушку от желтых пятен, чтобы она снова выглядела как новая, а не испорченная отбеливателем? Ответ проще, чем кажется, пишет УНИАН.
Профессиональная уборщица Кети Берри предупреждает: отбеливатель - враг белых подушек. Он не убирает, а закрепляет старые пятна. Настоящее спасение - пищевая сода, жидкость для посуды и горячая вода.
Что вам понадобится:
- Пищевая сода - 240 мл
- Жидкость для посуды - 60 мл
- Кипяток или очень горячая вода
Растворите ингредиенты в глубокой емкости, погрузите туда подушку. Потрите руками или, если у вас две подушки, потрите их друг о друга. После этого дайте подушке «отмокнуть» минимум час, но лучше - на всю ночь.
После замачивания хорошо промойте подушку, пока вода не станет прозрачной. Затем - стирка в машинке на горячем режиме. Но внимание: никакого кондиционера. Вместо него налейте в отсек для моющего средства белый уксус.
Почему это важно? Потому что белый уксус не только устраняет жир и бактерии, но и эффективно уничтожает запахи. Подушка будет не просто чистой, она станет как новая. Если в стиральной машине есть режим повторного полоскания - включите его обязательно. Тогда вы точно забудете, что на этой подушке когда-то были желтые пятна.
Второй вариант - зубная паста
Желтые пятна на подушке после сна могут появиться неожиданно, но даже если под рукой нет специальных средств, не переживайте: есть простой способ справиться с проблемой. Оказывается, решить эту проблему можно даже с помощью обычной зубной пасты. Этот метод часто недооценен, но он действительно работает.
Как это сделать? Возьмите немного белой зубной пасты (не гелевой!) и нанесите ее на пятна. Аккуратно вотрите пасту в подушку с помощью щетки для одежды или мягкой зубной. Оставьте на 30-60 минут, чтобы зубная паста немного подсохла. После этого тщательно промойте подушку в горячей воде и постирайте в стиральной машине.
Зубная паста обладает легким отбеливающим эффектом и помогает устранить старые пятна с подушек, при этом не повреждая ткань. Этот метод особенно полезен для быстрого удаления пятен, если вы не хотите ждать и не имеете других средств под рукой.
Теперь вы знаете, как отстирать желтые пятна на подушке с помощью простых, но эффективных методов. Чтобы в будущем не беспокоиться о том, как решить эту проблему снова, просто поддерживайте регулярную стирку и периодически применяйте эти лайфхаки. Так ваши подушки всегда будут в идеальном состоянии.