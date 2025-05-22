Как отстирать подушку от желтых пятен: секрет, который возвращает белизну за одну ночь

Профессиональная уборщица Кети Берри предупреждает: отбеливатель - враг белых подушек. Он не убирает, а закрепляет старые пятна. Настоящее спасение - пищевая сода, жидкость для посуды и горячая вода.

Что вам понадобится:

Пищевая сода - 240 мл

Жидкость для посуды - 60 мл

Кипяток или очень горячая вода

Растворите ингредиенты в глубокой емкости, погрузите туда подушку. Потрите руками или, если у вас две подушки, потрите их друг о друга. После этого дайте подушке «отмокнуть» минимум час, но лучше - на всю ночь.​

После замачивания хорошо промойте подушку, пока вода не станет прозрачной. Затем - стирка в машинке на горячем режиме. Но внимание: никакого кондиционера. Вместо него налейте в отсек для моющего средства белый уксус.

Почему это важно? Потому что белый уксус не только устраняет жир и бактерии, но и эффективно уничтожает запахи. Подушка будет не просто чистой, она станет как новая. Если в стиральной машине есть режим повторного полоскания - включите его обязательно. Тогда вы точно забудете, что на этой подушке когда-то были желтые пятна.

Второй вариант - зубная паста