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«Незнакомцам я говорил, что работаю грузчиком»: трое телохранителей из Эстонии приоткрыли завесу тайны над своей профессией

Фото статьи
Фото: Kaader ETV saatest "Pealtnägija"

В среду в последнем выпуске сезона программы Pealtnägija на ETV приоткрыли завесу тайны над работой эстонских охранников и телохранителей, рискующих жизнью в самых опасных уголках мира. «Конечно, я много думал о том, удастся ли выбраться оттуда живым», - вспоминал в программе бывший телохранитель, находившийся в Афганистане во время того, как США в 2021 году в спешке вывели оттуда свои войска.​

Общественности известно о зарубежных миссиях Сил обороны и судовых охранниках, но о частных телохранителях, которые рискуют жизнью в столь же опасных регионах, говорят значительно реже.

До сих пор они, как правило, отказывались общаться с прессой, поскольку их работа обычно носит секретный характер. Однако в среду в передаче Pealtnägija трое бывших представителей этой профессии впервые согласились поговорить: экс-телохранитель Андрей Амброс, а также Тоомас Роотс и Рагнар Рейтсакас.

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