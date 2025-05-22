«Незнакомцам я говорил, что работаю грузчиком»: трое телохранителей из Эстонии приоткрыли завесу тайны над своей профессией

В среду в последнем выпуске сезона программы Pealtnägija на ETV приоткрыли завесу тайны над работой эстонских охранников и телохранителей, рискующих жизнью в самых опасных уголках мира. «Конечно, я много думал о том, удастся ли выбраться оттуда живым», - вспоминал в программе бывший телохранитель, находившийся в Афганистане во время того, как США в 2021 году в спешке вывели оттуда свои войска.​