Умер популярный актер, сыгравший в сериалах «Доктор Кто»​ и «Шерлок Холмс»

Представители актера прокомментировали печальную новость: «С большой грустью мы сообщаем о смерти Майкла МакСтэя, актера высочайшего уровня и талантливого писателя, чья карьера на сцене, экране и радио длилась более шести десятилетий».

За 60 лет в кино и на сцене артист сыграл множество ролей. Последний его проект - «Улицы Коронации» - вышел в 2011 году. С тех пор Майкл не появлялся на экранах, но записывал аудиокниги и участвовал в радиопостановках.