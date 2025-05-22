Умер популярный актер, сыгравший в сериалах «Доктор Кто»​ и «Шерлок Холмс»

В возрасте 92 лет ушел из жизни Майкл МакСтэй, сыгравший в сериалах «Доктор Кто», «Улицы Коронации» и «Шерлок Холмс». Об этом сообщает Daily Mail.
У МакСтэя остались жена, актриса Дженнифер Клулоу, а также двое сыновей.
Представители актера прокомментировали печальную новость: «С большой грустью мы сообщаем о смерти Майкла МакСтэя, актера высочайшего уровня и талантливого писателя, чья карьера на сцене, экране и радио длилась более шести десятилетий».
За 60 лет в кино и на сцене артист сыграл множество ролей. Последний его проект - «Улицы Коронации» - вышел в 2011 году. С тех пор Майкл не появлялся на экранах, но записывал аудиокниги и участвовал в радиопостановках.
По информации издания, актер скончался от сердечной недостаточности. МакСтэй умер во сне после обеда с семьей.