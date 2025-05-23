ГОРОСКОП НА 23 МАЯ Скорпионам стоит отложить трудные дела, а Тельцам - уделить внимание здоровью

Благоприятен день и с точки зрения личной жизни. Любимый человек проявит себя с лучшей стороны и не даст поводов для недовольства. Вероятны новые знакомства, которые могут носить как деловой, так и дружеский или романтический характер. Не отказывайтесь от участия в развлекательных мероприятиях, даже незапланированных: они пройдут хорошо.

Овен

Вероятны проблемы в сфере делового и дружеского общения, встречи и новые знакомства едва ли будут приятными. Старайтесь не слишком откровенничать с новыми людьми, не стоит признаваться в своих чувствах или обсуждать накопившиеся проблемы. Влюбленные могут ссориться и предъявлять друг другу претензии, в семьях могут возникнуть разногласия при обсуждении финансовых вопросов и планов на будущее.

Поддержка родственников вам бы не помешала, но получить ее сегодня будет непросто. Светские развлечения или занятия спортом вряд ли поднимут вам настроение, а поездки могут показаться утомительными, поскольку жизненный потенциал снижен.

Телец

Звезды советуют снизить активность и отказаться от участия в делах, которые требуют серьезных усилий и затрат энергии. Держитесь подальше от конфликтных людей, заядлых спорщиков и сплетников – вам нужно поберечь свою нервную систему, которая сегодня уязвима для негативных воздействий. Общение с близкими будет приятным, если вы откажетесь от обсуждения сложных вопросов и отложите решение проблем – просто отдыхайте и наслаждайтесь обществом людей, которые вам дороги.