ГОРОСКОП НА 22 МАЯ Ракам стоит сосредоточиться на работе, у Дев будет трудный день

Благоприятный день для серьезных дел, начала работы над масштабными и ответственными проектами. Возрастают честолюбие и амбициозность, порой трудно устоять перед соблазном воспользоваться недостойными методами для достижения цели.
Возможно формирование неожиданных профессиональных союзов и коалиций, основанных не столько на сходстве деловых интересов, сколько на общности взглядов на жизнь в целом.
Неплохой день для восстановления любых связей, которые были разорваны из-за нелепой случайности или неблагоприятного стечения обстоятельств. Даже самые романтичные и эмоциональные натуры сегодня могут похвастаться здравомыслием, которое позволяет избежать многих проблем в личной жизни и наслаждаться гармонией близких отношений.
Овен
День больших возможностей и серьезных успехов в важных делах. Ваша задача – относиться серьезно ко всем возникающим проблемам и не проявлять легкомыслия даже в мелочах. Ответственность, профессионализм и богатый жизненный опыт помогут вам наладить отношения со влиятельными людьми, получить своевременную помощь от тех, кто пользуется огромным авторитетом и уважением в обществе.
Нет поводов для беспокойства и в личной жизни – этот день подходит для общения с близкими, любовных признаний и романтических признаний. Поездки сложатся очень хорошо, подарят массу приятных эмоций, будут способствовать расширению кругозора и обретению новых знакомств.
Телец
Этот день едва ли подходит для делового общения, стоит отложить переговоры и перенести важные встречи. В профессиональных отношениях вам предстоит занять позицию лидера; это отнимет немало душевных сил, но в итоге вы преуспеете. Вероятны интересные предложения, касающиеся дополнительного заработка, однако не стоит рассчитывать на то, что вы разбогатеете легко и без усилий. Крупные покупки будут удачными.
Вероятны трудности в общении с родственниками, которые будет опекать вас более усердно и неутомимо, чем обычно. Любимый человек проявит к вам внимание, побалует приятным сюрпризом. День подходит для поездок и активного отдыха, а вот посещение увеселительных заведений нежелательно.
Близнецы
День скромных трудовых успехов. Вы потратите немало сил и добьетесь своего – но придется признать, что истинные ваши стремления являются совершенно иными. Многим придется вспомнить о прошлом, сделать шаг назад и восстановить ранее разорванные связи. Стоит пересмотреть свое отношение к ситуациям и событиям минувших дней: есть шанс все исправить, если, конечно, вы захотите это сделать.
Оставляет желать лучшего атмосфера в семье – несмотря на ваши старания, добиться взаимопонимания с родственниками не удается. Любимый человек, напротив, настроен по отношению к вам очень снисходительно и лояльно. Не упустите возможность рассказать ему о своих желаниях и мечтах – они могут стать реальностью.
Рак
Нужно сконцентрироваться на вопросах карьеры, поскольку сегодня вам придется преодолевать нешуточные трудности на пути к цели. Хорошие результаты принесут переговоры с руководством или партнерами, влиятельными персонами. Неблагоприятна финансовая ситуация; воздержитесь от принятия поспешных решений об инвестициях и покупках. Во всем, что касается расходов, прислушиваться нужно не только к своей интуиции, но и к мнению специалистов.
Довольно сложный день с точки зрения романтических отношений. Найти общий язык с любимым трудно, ваш избранник сосредоточен на собственных интересах и целях. Не стоит обижаться и грустить: вас ждет отличный отдых в компании друзей, новые впечатления, а вскоре – и внимание любимого человека.
Лев
День трудов. Придется вспомнить о делах, которые вы долгое время откладывали, и признать, что никто не справится с ними лучше вас. Найти помощников будет непросто, и лучше отдать предпочтение самостоятельной работе, поскольку контролировать кого бы то ни было вам сегодня будет не слишком приятно. Отношения с родственниками могут быть осложнены из-за вашего стремления к независимости и свободе от любых ограничений.
Не ждите от любимого поступков, не соответствующих его характеру и привычкам – вы будете разочарованы и рискуете спровоцировать ссору. Сильно стремление нарушить правила и сложившиеся традиции, но осторожность и здравый смысл уберегут вас от неразумных действий.
Дева
Противоречивый день. Кажется, что дела идут неплохо, но появляется информация, требующая немедленной перемены планов, пересмотра отношений с окружающими, новой оценки собственного поведения. К счастью, Девы даже в сложных ситуациях не поддаются панике, и именно поэтому им удается сохранять спокойствие и принимать верные решения.
Финансовая ситуация не слишком благоприятна, однако разумна экономия и отказ от напрасных расходов избавят вас от серьезных проблем. Вы можете рассчитывать на поддержку и понимание родственников, помощь во всем. Любимый человек охотно согласится на уступки, которые для вас важны.
Весы
Хороший день для решения накопившихся проблем и реализации ранее составленных планов. Ваше умение правильно оценивать свои и чужие возможности поможет избежать конфликтов с окружающими, обманутых ожиданий и разочарований. Сравнительно мирная атмосфера в деловом коллективе – тоже ваша заслуга; именно вы отвлекаете коллег от споров и склок, находите, чем порадовать руководство, а деловых партнеров избавляете от лишних тревог.
Этот день позволит Весам навести порядок в своей личной жизни, укрепить отношения с любимым человеком или завязать многообещающее романтическое знакомство. Звезды советуют быть осторожнее в поездках и отказаться от покупки вещей, практическое применение которых вызывает у вас сомнения.
Скорпион
Благоприятный день для работы. Усердие и настойчивость откроют перед вами возможности, которым можно только позавидовать. Наиболее амбициозные Скорпионы смогут продвинуться по карьерной лестнице, другие быстро справятся с делами, сохранив силы для насыщенного и полного приятных событий вечера. Вероятны денежные поступления, небольшие подарки; покупки будут удачными.
Деловое общение связано с проблемами, а вот встречи с друзьями принесут только радость. Нет причин отказываться от посещения светских мероприятий и увеселительных заведений: даже после самой долгой и бурной вечеринки вы будете чувствовать себя бодро. Звезды обещают перемены к лучшему в личной жизни, но слепо полагаться на судьбу не стоит – проявите инициативу!
Стрелец
Неоднозначный день, который принесет как успехи, так и неудачи. Вам не хватает ощущения стабильности, мысли о будущем могут оказаться очень тревожными. В профессиональных делах преуспеют те, кто привык работать сам: получить помощь будет трудно, а недоброжелатели строят козни с упорством, достойным лучшего применения. Рассчитывать на быстрое и значительное улучшение финансового положения не стоит, но звезды не имеют ничего против запланированных покупок и продуманных инвестиций.
Хороши перспективы развития романтических отношений, не исключены встречи с людьми, которые питают к вам теплые чувства. Собираясь в поездки, не жалейте времени на подготовку - досадное недоразумение в пути может помещать осуществлению смелых планов.
Козерог
Не самый простой, но все же довольно спокойный, а порой и очень приятный день. Старайтесь ставить перед собой достижимые цели, и не пренебрегайте теми маленькими радостями, которые сегодня выпадут на вашу долю. Едва ли в вашем окружении найдутся люди, готовые бескорыстно оказать помощь или взять на себя выполнение ваших обязанностей; однако договориться о взаимовыгодном сотрудничестве с новыми партнерами все же удастся.
Многие влюбленные примут в этот день важные решения, осуществят давно задуманные идеи. Не лучшим образом обстоят дела семейные; будьте готовы прийти на помощь родственникам, даже если ради этого придется изменить собственные планы.
Водолей
Трудовой энтузиазм Водолеев невысок, да и профессиональных трудностей на долю представителей данного знака выпадет немало. Помните, что сейчас нет нужды бросаться на все появляющиеся амбразуры, чтобы добиться успехов: спокойное выполнение своих обязанностей - это именно то, чего ждет от вас руководство. День может потребовать значительных расходов. Достаточно просто проявлять благоразумие при покупках, чтобы избежать личного экономического кризиса.
Хотя эмоциональный фон дня будет довольно напряженным, ссоры между влюбленными маловероятны. А вот конфликты в семье не исключены. Помните, что сейчас нужно решать накопившиеся проблемы, а не пытаться убежать от них.
Рыбы
День едва ли можно назвать по-настоящему плохим, но впечатлительные Рыбы склонны впадать в панику из-за пустяков и поддаваться дурному настроению. Постарайтесь все же взять себя в руки: сохраняя спокойствие, вы сможете вернуть ситуацию в нормальное русло. Потребуется решение нескольких срочных вопросов, интуиция подскажет вам, как следует поступить.
В отношениях с членами семьи нет подлинного доверия – вы предпочитаете не рассказывать о том, что вас беспокоит, не высказывать своих желаний. Влюбленным тоже следует быть откровеннее друг с другом – это позволит достичь подлинной душевной близости. Хотя жизненный потенциал сравнительно высок, перегрузки нежелательны; помните об этом, если планируете заняться спортом.