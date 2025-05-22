ГОРОСКОП НА 22 МАЯ Ракам стоит сосредоточиться на работе, у Дев будет трудный день

Лев

День трудов. Придется вспомнить о делах, которые вы долгое время откладывали, и признать, что никто не справится с ними лучше вас. Найти помощников будет непросто, и лучше отдать предпочтение самостоятельной работе, поскольку контролировать кого бы то ни было вам сегодня будет не слишком приятно. Отношения с родственниками могут быть осложнены из-за вашего стремления к независимости и свободе от любых ограничений.

Не ждите от любимого поступков, не соответствующих его характеру и привычкам – вы будете разочарованы и рискуете спровоцировать ссору. Сильно стремление нарушить правила и сложившиеся традиции, но осторожность и здравый смысл уберегут вас от неразумных действий.

Дева

Противоречивый день. Кажется, что дела идут неплохо, но появляется информация, требующая немедленной перемены планов, пересмотра отношений с окружающими, новой оценки собственного поведения. К счастью, Девы даже в сложных ситуациях не поддаются панике, и именно поэтому им удается сохранять спокойствие и принимать верные решения.

Финансовая ситуация не слишком благоприятна, однако разумна экономия и отказ от напрасных расходов избавят вас от серьезных проблем. Вы можете рассчитывать на поддержку и понимание родственников, помощь во всем. Любимый человек охотно согласится на уступки, которые для вас важны.

Весы