Умер звезда эстонского реалити-шоу Кевин Кадакас: ему было 28 лет

Kroonika сообщает, что мужчину несколько дней не видели в его доме в деревне Суигу. Обеспокоенные соседи вызвали службу вскрытия замков, так как дверь в дом Кевина была заперта.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, сегодня около 16:30 в одной из квартир в Пярнумаа было обнаружено тело 28-летнего мужчины. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину смерти установит экспертиза.

Последний раз портал Elu24 писал о Кевине, участнике реалити-шоу на телеканале TV3, в начале мая. Тогда Кевин Кадакас в состоянии алкогольного опьянения врезался в дерево. Он не скрывал, что страдает алкогольной зависимостью, и даже пытался бороться с ней с помощью гипноза.

«Если ты злоупотребляешь алкоголем - страдает все. Страдает работа, отношения. Когда живешь в замкнутом цикле, просто существуешь изо дня в день», - признавался он несколько лет назад. Тогда же Кевин сказал: «Если я не займусь этой проблемой, однажды окажусь в канаве».

С алкогольной зависимостью Кевин боролся много лет. Он неоднократно страдал от панкреатита - воспаления поджелудочной железы, вызванного злоупотреблением спиртным.

«В прошлый раз я пролежал в больнице семь дней. Мне всего 25, а здоровье уже разрушено. Я больше не могу быть жизнелюбом», - делился он в ноябре 2021 года. Тогда врачи снова настоятельно рекомендовали ему полностью отказаться от алкоголя.