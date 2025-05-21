ФОТО Новые скамейки на берегу реки Эмайыги вызывают много вопросов: кто же до такого додумался?!

Жители Тарту недовольны новыми скамейками. Без спинок и расположенные на берегу реки Эмайыги, они кажутся многим опасными. Однако заместитель мэра Тарту не видит в этом угрозы: ранее установленные металлические перила вдоль набережной, по его словам, скорее создавали ложное чувство безопасности.
Когда 28 апреля город Тарту сообщил на своей странице в Facebook, что у реки Эмайыги - рядом с аватаруком и бизнес-центром - установлены новые скамейки-ограждения, многие местные жители были разочарованы.