ФОТО Новые скамейки на берегу реки Эмайыги вызывают много вопросов: кто же до такого додумался?!

Когда 28 апреля город Тарту сообщил на своей странице в Facebook, что у реки Эмайыги - рядом с аватаруком и бизнес-центром - установлены новые скамейки-ограждения, многие местные жители были разочарованы.

Под публикацией в Facebook жители Тарту массово выразили недовольство. Среди нескольких комментариев особенно выделялись четыре основные проблемы: отсутствие ограждения между набережной и рекой, отсутствие спинок у скамеек, риск падения в воду и невозможность спокойно проводить время с маленькими детьми.