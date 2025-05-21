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ФОТО Новые скамейки на берегу реки Эмайыги вызывают много вопросов: кто же до такого додумался?!

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Vahur Joa

Жители Тарту недовольны новыми скамейками. Без спинок и расположенные на берегу реки Эмайыги, они кажутся многим опасными. Однако заместитель мэра Тарту не видит в этом угрозы: ранее установленные металлические перила вдоль набережной, по его словам, скорее создавали ложное чувство безопасности.

Когда 28 апреля город Тарту сообщил на своей странице в Facebook, что у реки Эмайыги - рядом с аватаруком и бизнес-центром - установлены новые скамейки-ограждения, многие местные жители были разочарованы.

Под публикацией в Facebook жители Тарту массово выразили недовольство. Среди нескольких комментариев особенно выделялись четыре основные проблемы: отсутствие ограждения между набережной и рекой, отсутствие спинок у скамеек, риск падения в воду и невозможность спокойно проводить время с маленькими детьми.

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