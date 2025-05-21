Король Карл III купил электромобиль из Китая

Король Великобритании Карл, который известен как рьяный защитник экологии, сделал выбор в пользу британо-китайского Lotus, заказав полностью электрический внедорожник. А государственные Bentley, используемые в торжественных случаях, переоборудуют для работы на биотопливе.

Компания Lotus, основанная британским инженером Колином Чепменом, была основана в 1948 году, как бренд спорткаров, но в 2017 году ее на 51 процент прибрел китайский владелец Zhejiang Geely. В 2022 году производство было перенесено из Великобритании в Ухань.

Lotus Eletre. Фото: GO NAKAMURA

Члены королевской семьи давно стремятся приобретать британские автомобили, отдавая предпочтение автомобилям Rolls-Royce, Land Rover и Bentley, однако в последние годы многие из этих марок перешли в руки иностранных владельцев, и производство часто переносилось за границу.

Полноразмерный электрический кроссовер класса люкс Lotus Eletre, работающий на аккумуляторных батареях, был представлен на автосалоне 10 января 2025 года в Брюсселе, Бельгия.

Король Карл, как известно, является владельцем бледно-голубого Aston Martin DB6, подарка на 21-й день рождения от его матери, покойной королевы Елизаветы. Машину переоборудовали для работы на биотопливе. Надо отметить, что этот британский бренд тоже на 18 процентов принадлежит саудовскому государственному инвестиционному фонду.

Новый королевский Lotus будет окрашен в традиционные алые цвета королевской ливреи, известные как «королевский бордо», и будет использоваться в одном из загородных домов Карла.

Это полностью электрический автомобиль с запасом хода 280 миль. Сообщается, что он разгоняется от 0 до 60 миль в час за 2,9 секунды и имеет максимальную скорость 162 мили в час.

«Король всегда любил экологически чистые автомобили, но, похоже, осознает, что королевский бордовый - правильный выбор, даже когда он не на службе. Он будет выглядеть гораздо более профессионально, если будет соответствовать государственным автомобилям.