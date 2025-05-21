Бюджетно, но качественно: где в Европе отдохнуть этим летом?

Свежее исследование UK’s Post Office изучило 38 городов Европы, чтобы определить десять лучших из них, где можно хорошо отдохнуть, не потратив на это все деньги мира.
На фоне всплеска избыточного туризма, который неизбежно ведет к росту цен на отдых в самых популярных направлениях, путешественники все чаще ищут более доступные альтернативы. Однако доступность не всегда означает качество.
При составлении рейтинга лучших городов Европы для бюджетного отдыха учитывались 12 ключевых показателей.
В их числе - стоимость двух ночей проживания в трехзвездочном отеле на двоих, ужина из трех блюд с домашним вином, чашки кофе, бутылки пива, банки Coca-Cola или Pepsi, бокала вина, транспортных расходов, а также обзорной автобусной экскурсии по городу.
Кроме того, учитывались цены на посещение главной туристической достопримечательности, главного музея и художественной галереи, сообщает Euronews Travel.
Рейтинг возглавила столица Латвии - Рига. Уикенд на двоих здесь обойдется в среднем в 300 евро. Город впервые занял столь высокую позицию, поднявшись сразу на шесть строк вверх по сравнению с прошлым годом. Такой рывок объясняется снижением цен в Риге на 15% в годовом исчислении - по сравнению с Вильнюсом, занявшим второе место.
На втором месте - столица Литвы. Средняя стоимость короткого отдыха в Вильнюсе выросла на 7,5% и составила 302 евро.
Тройку лидеров замыкает Варшава. Польская столица поднялась с десятого на третье место благодаря снижению цен на 13,2%. Уикенд здесь стоит в среднем 329 евро - в основном за счет удешевления размещения: две ночи в отеле стоят 155 евро против 201 евро годом ранее.
В целом, в первую десятку рейтинга вошли сразу семь городов Восточной Европы.
- Рига, Латвия
- Вильнюс, Литва
- Варшава, Польша
- Подгорица, Черногория
- Лиссабон, Португалия
- Лилль, Франция
- Гданьск, Польша
- Краков, Польша
- Порту, Португалия
- Загреб, Хорватия