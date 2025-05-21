Бюджетно, но качественно: где в Европе отдохнуть этим летом?

На фоне всплеска избыточного туризма, который неизбежно ведет к росту цен на отдых в самых популярных направлениях, путешественники все чаще ищут более доступные альтернативы. Однако доступность не всегда означает качество.

При составлении рейтинга лучших городов Европы для бюджетного отдыха учитывались 12 ключевых показателей.

В их числе - стоимость двух ночей проживания в трехзвездочном отеле на двоих, ужина из трех блюд с домашним вином, чашки кофе, бутылки пива, банки Coca-Cola или Pepsi, бокала вина, транспортных расходов, а также обзорной автобусной экскурсии по городу.

Кроме того, учитывались цены на посещение главной туристической достопримечательности, главного музея и художественной галереи, сообщает Euronews Travel.

Рейтинг возглавила столица Латвии - Рига. Уикенд на двоих здесь обойдется в среднем в 300 евро. Город впервые занял столь высокую позицию, поднявшись сразу на шесть строк вверх по сравнению с прошлым годом. Такой рывок объясняется снижением цен в Риге на 15% в годовом исчислении - по сравнению с Вильнюсом, занявшим второе место.

На втором месте - столица Литвы. Средняя стоимость короткого отдыха в Вильнюсе выросла на 7,5% и составила 302 евро.

Тройку лидеров замыкает Варшава. Польская столица поднялась с десятого на третье место благодаря снижению цен на 13,2%. Уикенд здесь стоит в среднем 329 евро - в основном за счет удешевления размещения: две ночи в отеле стоят 155 евро против 201 евро годом ранее.

В целом, в первую десятку рейтинга вошли сразу семь городов Восточной Европы.