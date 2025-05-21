Первые в мире самолеты со стоячими местами могут появиться уже в 2026 году

Как пишет Daily Mail, согласно свежим сообщениям, мягкие сиденья в стиле велосипеда, на которых пассажиры будут путешествовать в вертикальном положении, не садясь полностью, теперь соответствуют требованиям безопасности и прошли соответствующую оценку.

Ожилаются, что эти сиденья увеличат пассажировместимость самолетов лоукостеров на 20 процентов и поступят в эксплуатацию в следующем году на рейсах продолжительностью до двух часов.

Вертикальные сиденья, которые получили название Skyrider 2.0, - это улучшенная версия концепции, которую Aviointeriors уже пыталась запустить в 2010 году, но тогда ей это не удалось.

Skyrider 2.0 имеет больше набивки, чем предыдущая версия, и более жесткие крепления, со стойками, соединяющими каждый ряд с потолком и полом. Впрочем, такая концепция понравилась далеко не всем пассажирам: «Это жалко. Относитесь к людям как к людям», - заявил один из комментаторов в соцсетях.

«Скоро они будут пристегивать вас к крылу кислородной маской», - пошутил еще один путешественник.