ФОТО Герцогиня Йоркская заявила, что покойная королева общается с ней через корги

После смерти монарха герцогиня и ее бывший муж принц Эндрю приютили корги Елизаветы II - Муика и Сэнди - у себя в Роял Лодже в Виндзоре.

Выступая на мероприятии Creative Women Platform в Лондоне, герцогиня рассказала, что верит: королева передаёт ей послания через лай собак, как сообщает газета The Times.

«У меня ее собаки, у меня ее корги. Каждое утро они прибегают и начинают: "гав-гав", и я уверена, что это она говорит со мной», - сказала Сара. - Я уверена, что это она напоминает мне, что все еще рядом».

Это не первый случай, когда герцогиня подчеркивает особую связь корги с покойной королевой.

В 2023 году Сара рассказывала ведущему программы Dogs Behaving (Very) Badly на Channel 5 Грэму Холлу, что один из корги, Муик, тяжело переживал смерть Елизаветы II. По ее словам, псу потребовался почти год, чтобы смириться с утратой.

Королева Елизавета II на протяжении жизни владела более чем 30 корги, многие из которых были потомками Сьюзен - щенка, подаренного ей родителями на 18-летие в 1944 году.

Сьюзен сопровождала принцессу Елизавету даже в ее медовом месяце, что говорит о необычайно теплой связи между ними.

Новая собака короля Карла III

Между тем стало известно, что король Карл III недавно завел нового питомца - 76-летнему королю в апреле подарили щенка лаготто-романьоло по кличке Снафф, и, как сообщается, он «в восторге» от нового питомца.

Весьма вероятно, что прибытие Снаффа в королевскую семью повысит интерес к этой породе.