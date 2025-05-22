ВИДЕО Особый день в Таллиннском ЗАГСе: новобрачные признались, почему выбрали именно эту дату

Красивые даты в календаре всегда привлекают внимание, а в этом году особенно выделяется 25.05.2025. Почти симметричная, легко запоминающаяся дата, которая словно создана для свадеб. Но оказалось, что в этот день расписаться не получится, и спрос у новобрачных сместился на 21.05.2025. Именно в эту среду в таллиннском ЗАГСе ожидалось 20 бракосочетаний. Смотрите видео!