ВИДЕО Особый день в Таллиннском ЗАГСе: новобрачные признались, почему выбрали именно эту дату

Красивые даты в календаре всегда привлекают внимание, а в этом году особенно выделяется 25.05.2025. Почти симметричная, легко запоминающаяся дата, которая словно создана для свадеб. Но оказалось, что в этот день расписаться не получится, и спрос у новобрачных сместился на 21.05.2025. Именно в эту среду в таллиннском ЗАГСе ожидалось 20 бракосочетаний. Смотрите видео!
В 2024 году одной из популярных дат для регистрации брака стало 24 апреля. Только в Таллинне, по данным Rus.Postimees, тогда расписались 26 пар. В этом же году магическая дата, 25.05.2025, пришлась на воскресенье - день, когда столичный ЗАГС закрыт.