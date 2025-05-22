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Чт, 22.05.2025
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ВИДЕО Особый день в Таллиннском ЗАГСе: новобрачные признались, почему выбрали именно эту дату

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Красивые даты в календаре всегда привлекают внимание, а в этом году особенно выделяется 25.05.2025. Почти симметричная, легко запоминающаяся дата, которая словно создана для свадеб. Но оказалось, что в этот день расписаться не получится, и спрос у новобрачных сместился на 21.05.2025. Именно в эту среду в таллиннском ЗАГСе ожидалось 20 бракосочетаний. Смотрите видео!

В 2024 году одной из популярных дат для регистрации брака стало 24 апреля. Только в Таллинне, по данным Rus.Postimees, тогда расписались 26 пар. В этом же году магическая дата, 25.05.2025, пришлась на воскресенье - день, когда столичный ЗАГС закрыт.

Казалось, что в таком случае наибольшее внимание будущих молодоженов привлечет визуально симметричная дата - 20.05.2025. Но безусловным фаворитом в этом году неожиданно стало более скромное, но по-своему чарующее 21 мая.

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