ФОТО Какой подарок король Карл III преподнес Бекхэму на его 50-летие?

Крепнущая дружба между королем Карлом III и Дэвидом Бекхэмом вышла на новый уровень после того, как выяснилось, что монарх сам отправил бывшей звезде футбола подарок на 50-летие.
Карл и его супруга, королева Камилла, во время посещения всемирно известной выставки цветов в Челси (RHS Chelsea Flower Show) поздравили бывшего футболиста сборной Англии со знаменательным событием, которое он отметил в этом месяце, и спросили, получил ли он их подарок.
Бекхэм, который теперь является послом этого мероприятия, тепло поприветствовал короля и сказал: «Ваше Величество, я так рад вас видеть!». «Вы получили его, не так ли?», - спросил король.
«Это было невероятно», - улыбнулся Бекхэм. - «Спасибо, это было очень мило».
Камилла добавила: «Рада снова видеть вас! Прекрасно, что вы получили розы».
Король Карл и королева Камилла подарили Бекхэму розовый куст, предположительно из эксклюзивной серии The King's Rose - розы, созданной в честь самого короля. В подарок также была вложена рукописная открытка с благодарностью за работу Бекхэма на благо общества.
Дэвид Бекхэм известен как почитатель королевской семьи, он посещал многие официальные мероприятия, включая похороны королевы Елизаветы II и коронацию короля Карла.
Подарок от короля рассматривается как знак уважения и престижа, что еще больше укрепляет имидж Дэвида Бекхэма как одного из самых влиятельных общественных деятелей страны.
Галерея: Король Карл III, королева Камилла и Дэвид Бекхэм на выставке цветов в Челси