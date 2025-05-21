ФОТО Какой подарок король Карл III преподнес Бекхэму на его 50-летие?

Карл и его супруга, королева Камилла, во время посещения всемирно известной выставки цветов в Челси (RHS Chelsea Flower Show) поздравили бывшего футболиста сборной Англии со знаменательным событием, которое он отметил в этом месяце, и спросили, получил ли он их подарок.

Бекхэм, который теперь является послом этого мероприятия, тепло поприветствовал короля и сказал: «Ваше Величество, я так рад вас видеть!». «Вы получили его, не так ли?», - спросил король.

«Это было невероятно», - улыбнулся Бекхэм. - «Спасибо, это было очень мило».

Камилла добавила: «Рада снова видеть вас! Прекрасно, что вы получили розы».

Король Карл и королева Камилла подарили Бекхэму розовый куст, предположительно из эксклюзивной серии The King's Rose - розы, созданной в честь самого короля. В подарок также была вложена рукописная открытка с благодарностью за работу Бекхэма на благо общества.

Дэвид Бекхэм известен как почитатель королевской семьи, он посещал многие официальные мероприятия, включая похороны королевы Елизаветы II и коронацию короля Карла.

Подарок от короля рассматривается как знак уважения и престижа, что еще больше укрепляет имидж Дэвида Бекхэма как одного из самых влиятельных общественных деятелей страны.

Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters/ScanPix

Король Карл III и королева Камилла Фото: Reuters/ScanPix

Король Карл III, королева Камилла и Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters/ScanPix

Король Карл III и Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters/ScanPix