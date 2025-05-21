«Я знаю, кто это»: мать Марии Ковальчук поделилась подробностями нападения на модель в Дубае

Нападение совершила группа из пяти человек. По словам подруги модели, к нападению были причастны как мужчины, так и женщины, сообщают Fakty .

«Я знаю, кто это был. Жду ответа по расследованию... Она познакомилась с этими людьми на вечеринке», - сообщила мать пострадавшей.

Украинская модель Мария Ковальчук перенесла уже восемь операций, ей предстоит еще одна - на ноге. Ковальчук уже может говорить, девушка почти не ходит. Также известно, что у пострадавшей проблемы с памятью - она не может вспомнить своих родных, не может рассказать, что с ней происходило во время нападения.