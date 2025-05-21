Как на Мальдивах: туристы рассказали о секретном острове в Турции

Остров Сулуада расположен у побережья Антальи - одного из самых популярных туристических направлений страны. Несмотря на это, остров остается совершенно необитаемым, что делает его идеальным местом для уединенного отдыха, пишет Daily Mail.

Добраться до Сулуады можно на лодке из Антальи - дорога занимает около 40 минут.

Сервис Villa Plus Turkey описывает остров так: «Туристов встречает пейзаж, словно сошедший с открытки: берег с мелким пудрово-белым песком и лазурные воды, приглашающие к освежающему купанию». Также подчеркивается, что Сулуада сохранил свою «нетронутую природную красоту» благодаря «минимальному развитию».