Умерла эстонский астролог Эдда Пауксон. Сын: «Для нас это стало шоком»

Сын Андрес-Индрек Пауксон признался, что до сих пор не до конца осознал смерть матери. «Сейчас немного трудно говорить, потому что до меня это еще по-настоящему не дошло. Это было неожиданно», - говорит он. По его словам, Эдда находилась в больнице и скончалась от болезни, однако для семьи ее уход стал шоком.