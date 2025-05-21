Умерла эстонский астролог Эдда Пауксон. Сын: «Для нас это стало шоком»

19 мая ушла из жизни известная астролог Эдда Пауксон - ей было 76 лет. По словам ее сына Андреса-Индрека Пауксона, смерть матери стала неожиданной.
Эдда Пауксон прославилась в Эстонии как составительница точных гороскопов. Вместе с мужем Эдуардом Пауксоном она выпускала ежегодную книгу Astroloogiline abimees («Астрологический помощник»). После смерти мужа Эдда продолжила эту работу самостоятельно.
Сын Андрес-Индрек Пауксон признался, что до сих пор не до конца осознал смерть матери. «Сейчас немного трудно говорить, потому что до меня это еще по-настоящему не дошло. Это было неожиданно», - говорит он. По его словам, Эдда находилась в больнице и скончалась от болезни, однако для семьи ее уход стал шоком.
Самым ярким последним воспоминанием о матери Андрес называет День матери, который они провели вместе за теплой беседой.