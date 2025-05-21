Инцидент произошел в мае 2024 года возле культового бара Harry’s на Виа Венето - популярного среди знаменитостей ещё с 1960-х годов. По версии пострадавшего, Жерар Депардье подошел к нему и нанес несколько ударов, повалив на землю.

Викторио Бариллари, которого в Италии прозвали «королем папарацци», узнал о присутствии актера в баре и отправился туда, чтобы сделать снимки. Он увидел Депардье в компании подруги - Магды Ваврусовой. Сначала к фотографу подошла она, а затем и сам актер.

По словам Бариллари, Депардье трижды ударил его кулаком, показал средний палец, бросил в него кубик льда и выкрикнул оскорбление в адрес всех итальянцев. Журналист был доставлен в больницу с повреждением в области глаза, где ему обработали рану.

«Я могу простить удары, но не унижение всей нации», - заявил Бариллари агентству Adnkronos.

Актер, в свою очередь, полностью отрицает обвинения. В интервью изданию La Repubblica он утверждает, что именно Бариллари спровоцировал конфликт, толкнув его. Адвокат подруги актёра, Дельфина Мейе, также заявила, что фотограф вел себя агрессивно по отношению к ее клиентке. По ее словам, Депардье лишь пытался защитить спутницу, но потерял равновесие и непреднамеренно навалился на Бариллари, после чего тот упал.