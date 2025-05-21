76-летнего Жерара Депардье ждет еще один судебный процесс. На этот раз - в Риме. Его обвиняют в нападении на известного итальянского фотожурналиста Рино Бариллари у одного из баров в центре итальянской столицы. Судебные слушания назначены на 17 июня.
Инцидент произошел в мае 2024 года возле культового бара Harry’s на Виа Венето - популярного среди знаменитостей ещё с 1960-х годов. По версии пострадавшего, Жерар Депардье подошел к нему и нанес несколько ударов, повалив на землю.
Викторио Бариллари, которого в Италии прозвали «королем папарацци», узнал о присутствии актера в баре и отправился туда, чтобы сделать снимки. Он увидел Депардье в компании подруги - Магды Ваврусовой. Сначала к фотографу подошла она, а затем и сам актер.
По словам Бариллари, Депардье трижды ударил его кулаком, показал средний палец, бросил в него кубик льда и выкрикнул оскорбление в адрес всех итальянцев. Журналист был доставлен в больницу с повреждением в области глаза, где ему обработали рану.
«Я могу простить удары, но не унижение всей нации», - заявил Бариллари агентству Adnkronos.
Актер, в свою очередь, полностью отрицает обвинения. В интервью изданию La Repubblica он утверждает, что именно Бариллари спровоцировал конфликт, толкнув его. Адвокат подруги актёра, Дельфина Мейе, также заявила, что фотограф вел себя агрессивно по отношению к ее клиентке. По ее словам, Депардье лишь пытался защитить спутницу, но потерял равновесие и непреднамеренно навалился на Бариллари, после чего тот упал.
Бариллари - легенда итальянской фотожурналистики. Его карьера длится более шести десятилетий. Ради удачного кадра он нередко прибегал к маскировке, выдавая себя за священника, садовника или каменщика. Среди тех, кого ему удалось сфотографировать крупным планом, - принцесса Маргарет, Джеки Кеннеди, The Beatles и Фрэнк Синатра. Бариллари также известен тем, что сознательно провоцирует знаменитостей, чтобы получить более скандальные снимки.