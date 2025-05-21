ВИДЕО Каннский кинофестиваль: Дензел Вашингтон поругался с фотографом на красной дорожке

Проходя по красной дорожке Le Palais на Каннском кинофестивале, Вашингтон улыбался и общался с публикой и фотографами. Одному из них он даже пожал руку. Однако когда актер развернулся, чтобы идти дальше, один из фотографов потянул его за руку, что рассердило Дензела.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как звезда поворачивается к фотографу и начинает эмоционально отчитывать его, подняв вверх указательный палец.

По словам эксперта по чтению по губам, Вашингтон говорил «Прекрати это», пишет Deadline.

Denzel Washington appeared to have a tense exchange on the «Highest 2 Lowest» red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival. 🎥: Getty pic.twitter.com/NirZELEloi — New York Post (@nypost) May 19, 2025

Фильм, в котором Дензел сыграл главную роль, показали вне конкурсной программы фестиваля. После финальных титров публика аплодировала картине шесть минут.

Перед премьерой совместной работы Спайк Ли неожиданно для всех преподнес Дензелу награду. Перед этим моментом директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо представил зрителям нарезку видеофрагментов из фильмов с участием Вашингтона, включая отрывки из картин Спайка Ли «Малкольм Икс» (1992) и «Блюз о лучшей жизни» (1990), а также из отмеченных Оскаром лент «Доблесть» (1989) и «Тренировочный день» (2001).