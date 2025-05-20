Глоба назвала знак Зодиака, которому в конце мая особенно повезет

Речь идет о Девах - практичных и земных представителях Зодиака, которые с 21 мая окажутся в эпицентре благоприятных астрологических влияний. Как утверждает Глоба, фортуна будет буквально преследовать этих перфекционистов во всех сферах жизни.

Особенно ярко проявится финансовая удача. Представителей знака ожидают:

Крупные денежные поступления (включая неожиданные премии и бонусы)

Выгодные инвестиционные возможности

Возврат старых долгов, о которых уже успели забыть

Перспективные карьерные предложения

Тамара Глоба особо подчеркивает: чтобы закрепить успех, Девам необходимо проявлять мудрость в распоряжении полученными средствами. Астролог рекомендует не транжирить неожиданные доходы, а вкладывать их в перспективные проекты или создавать финансовую подушку безопасности.

Но не только материальная сфера порадует представителей этого знака. В личной жизни их также ждут приятные перемены:

Одинокие Девы могут встретить свою вторую половинку

Состоявшиеся пары укрепят отношения

Возможны романтические приключения для тех, кто к ним готов