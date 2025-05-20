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Глоба назвала знак Зодиака, которому в конце мая особенно повезет

Фото статьи
Фото: Thanumporn Thongkongkaew/Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба подготовила прогноз на конец мая 2025 года, выделив среди всех знаков настоящего фаворита. По словам эксперта, лишь одному созвездию суждено стать баловнем судьбы в этот временной отрезок.

Речь идет о Девах - практичных и земных представителях Зодиака, которые с 21 мая окажутся в эпицентре благоприятных астрологических влияний. Как утверждает Глоба, фортуна будет буквально преследовать этих перфекционистов во всех сферах жизни.

Особенно ярко проявится финансовая удача. Представителей знака ожидают:

  • Крупные денежные поступления (включая неожиданные премии и бонусы)
  • Выгодные инвестиционные возможности
  • Возврат старых долгов, о которых уже успели забыть
  • Перспективные карьерные предложения

Тамара Глоба особо подчеркивает: чтобы закрепить успех, Девам необходимо проявлять мудрость в распоряжении полученными средствами. Астролог рекомендует не транжирить неожиданные доходы, а вкладывать их в перспективные проекты или создавать финансовую подушку безопасности.

Но не только материальная сфера порадует представителей этого знака. В личной жизни их также ждут приятные перемены:

  • Одинокие Девы могут встретить свою вторую половинку
  • Состоявшиеся пары укрепят отношения
  • Возможны романтические приключения для тех, кто к ним готов

Астролог обращает внимание, что период после 21 мая станет для Дев временем, когда любые начинания будут даваться с необычайной легкостью. Важно не упустить этот благоприятный момент и смело браться за реализацию давно задуманных планов.

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