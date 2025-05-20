Глоба назвала знак Зодиака, которому в конце мая особенно повезет

Известный астролог Тамара Глоба подготовила прогноз на конец мая 2025 года, выделив среди всех знаков настоящего фаворита. По словам эксперта, лишь одному созвездию суждено стать баловнем судьбы в этот временной отрезок.
Речь идет о Девах - практичных и земных представителях Зодиака, которые с 21 мая окажутся в эпицентре благоприятных астрологических влияний. Как утверждает Глоба, фортуна будет буквально преследовать этих перфекционистов во всех сферах жизни.
Особенно ярко проявится финансовая удача. Представителей знака ожидают:
- Крупные денежные поступления (включая неожиданные премии и бонусы)
- Выгодные инвестиционные возможности
- Возврат старых долгов, о которых уже успели забыть
- Перспективные карьерные предложения
Тамара Глоба особо подчеркивает: чтобы закрепить успех, Девам необходимо проявлять мудрость в распоряжении полученными средствами. Астролог рекомендует не транжирить неожиданные доходы, а вкладывать их в перспективные проекты или создавать финансовую подушку безопасности.
Но не только материальная сфера порадует представителей этого знака. В личной жизни их также ждут приятные перемены:
- Одинокие Девы могут встретить свою вторую половинку
- Состоявшиеся пары укрепят отношения
- Возможны романтические приключения для тех, кто к ним готов
Астролог обращает внимание, что период после 21 мая станет для Дев временем, когда любые начинания будут даваться с необычайной легкостью. Важно не упустить этот благоприятный момент и смело браться за реализацию давно задуманных планов.