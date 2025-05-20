Опытная стюардесса поделилась десятью советами, которые всегда выручают ее в поездках

Бортпроводники из-за особенностей своей работы находятся в режиме путешествий нон-стоп, а потому кому еще, как не им, лучше всех знать все тонкости комфортных поездок.

Не спите до вечера в день прибытия в новый часовой пояс.

«После ночного перелета мне всегда хочется рухнуть в кровать в отеле. Однако, как человек, который сразу засыпает после приземления и с трудом адаптируется к новому часовому поясу, я рекомендую не спать», - призвала Бет.

Она пояснила, что это помогает ей адаптироваться к новому часовому поясу, выспаться как можно лучше и преодолеть джетлаг. Когда же наконец наступает время поспать, она советует обязательно заводить будильник, чтобы не проспать все утро.

Откажитесь от регистрируемого багажа и возьмите с собой только ручную кладь.

Она поясняет, что таким образом заметно снижается риск потери багажа и время ожидания в длинных очередях на регистрацию.

«Если вы пытаетесь упаковать все в ручную кладь, я советую освободить место в сумке, надев в самолет более крупные вещи», - советует девушка.

Положите обувь в сейф отеля, чтобы не забыть о ценных вещах.

«Уходить из отеля и осознавать, что вы оставили в сейфе самые ценные и важные вещи, - это ужасно. У меня есть простое решение, которое поможет избежать этой ошибки.