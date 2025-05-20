Опытная стюардесса поделилась десятью советами, которые всегда выручают ее в поездках

Британка Бет Виндзор проработала стюардессой около десяти лет, а после увольнения продолжила путешествовать по миру, и посетила более 70 стран. На основе своего профессионального и личного опыта она дала другим путешественникам десять советов, как сделать путешествие максимально комфортным и приятным, пишет Business Insider.
Бортпроводники из-за особенностей своей работы находятся в режиме путешествий нон-стоп, а потому кому еще, как не им, лучше всех знать все тонкости комфортных поездок.
Не спите до вечера в день прибытия в новый часовой пояс.
«После ночного перелета мне всегда хочется рухнуть в кровать в отеле. Однако, как человек, который сразу засыпает после приземления и с трудом адаптируется к новому часовому поясу, я рекомендую не спать», - призвала Бет.
Она пояснила, что это помогает ей адаптироваться к новому часовому поясу, выспаться как можно лучше и преодолеть джетлаг. Когда же наконец наступает время поспать, она советует обязательно заводить будильник, чтобы не проспать все утро.
Откажитесь от регистрируемого багажа и возьмите с собой только ручную кладь.
Она поясняет, что таким образом заметно снижается риск потери багажа и время ожидания в длинных очередях на регистрацию.
«Если вы пытаетесь упаковать все в ручную кладь, я советую освободить место в сумке, надев в самолет более крупные вещи», - советует девушка.
Положите обувь в сейф отеля, чтобы не забыть о ценных вещах.
«Уходить из отеля и осознавать, что вы оставили в сейфе самые ценные и важные вещи, - это ужасно. У меня есть простое решение, которое поможет избежать этой ошибки.
Когда вы кладете все свои вещи и документы в сейф отеля, положите туда и один из своих ботинок - желательно тот, который вы наденете в день выезда. Вы, скорее всего, не выйдете из отеля в одном ботинке, поэтому этот трюк - хороший способ убедиться, что вы не забыли опустошить сейф перед отъездом», - пояснила путешественница.
Инвестируйте в трекер багажа и упаковочные кубы.
«Портативные трекеры и упаковочные кубы - это новшества для путешественников, которые сдают багаж. Хотелось бы, чтобы портативные устройства слежения, такие как Apple AirTags, были доступны, когда я была бортпроводником. Их легко положить в чемодан, чтобы найти потерянные сумки», - отметила Бет.
При этом упаковочные кубы, по ее словам, всегда выручали ее, когда нужно было взять с собой много вещей в длительные поездки, ведь они разделяют вещи на отдельные секции, а также помогают поддерживать порядок и упрощают их поиск.
Рассмотрите возможность заказа чартерных рейсов в последнюю минуту - они могут оказаться дешевле, чем вы думаете.
«Полет на частном самолете может показаться экстравагантным вариантом, но чартеры на самолетах могут быть на удивление экономичными в зависимости от того, куда вы летите - и особенно если вы летите с группой.
Многие компании-операторы предлагают скидки на чартеры в последнюю минуту, пустые сектора. Если самолет должен лететь в пункт назначения или из него без пассажиров, компании постараются заполнить его незадолго до этого по более низкой цене.
Такие компании, как Lux Aviator и Daflo Jets, часто рекламируют эти открытые сектора в социальных сетях. Вы также можете забронировать одно место на получастном самолете, вместо того чтобы фрахтовать целый самолет у таких авиакомпаний, как Aero», - пояснила девушка.
Загрузите заранее приложение-переводчик.
Бет советует перед поездкой загрузить на смартфон приложение для перевода, например Google Translate, на местный язык, чтобы его можно было использовать офлайн.
«Этот совет хорошо послужил мне во время поездок в места, где английский язык не так широко распространен, а доступ в интернет нестабилен. Даже если перевод не идеален, приложение помогает донести ваше сообщение. Я также рекомендую загрузить приложения-конвертеры валют до прибытия, чтобы вы могли использовать их и офлайн», - рассказала она.
Свяжитесь с отелями напрямую, чтобы узнать лучшую цену за номер.
«Большинство людей думают, что платформы бронирования отелей предлагают самые низкие цены на проживание, но это не всегда так. Если вы хотите остановиться в определенном отеле, позвоните или напишите письмо напрямую в отель, чтобы узнать более низкую цену.
Я была поражена тем, сколько раз этот совет срабатывал для меня. Иногда он даже позволял мне повысить категорию номера до более высокой», - поделилась опытом Бет.
Научитесь разглаживать вещи без утюга.
«Во многих отельных номерах по всему миру нет утюгов, что было не очень удобно, когда моя униформа бортпроводника должна была быть безупречной и без складок.
Чтобы не платить или не ждать общий утюг, я беру с собой небольшой дорожный отпариватель, чтобы разглаживать складки на одежде. Если у вас его нет, включите фен в номере отеля на максимальную температуру и обдувайте одежду.
Или же вы можете повесить одежду в ванной, включить душ на максимальную температуру и закрыть дверь на десять минут. По моему опыту, пар в душе разглаживает складки», - рассказала опытная стюардесса.
Возьмите с собой достаточно лекарств.
Девушка предупреждает, что многие привычные вам лекарства могут быть недоступны в другой стране.
«Каждый раз, когда я готовлюсь к полету, я собираю базовый дорожный набор с достаточным количеством лекарств, чтобы продержаться в поездке. Я также рекомендую взять с собой запасное количество на случай, если вы что-то потеряете или продлите поездку», - посоветовала Бет, также призвав туристов всегда изучать местные законы о наркотиках, ведь некоторые разрешенные у вас в стране лекарства могут быть запрещены в пункте прибытия.
Возьмите отдельную карту для путешествий.
Девушка поясняет, что положив деньги, которые вы готовы потратить в поездке, на одну карту, будет легче контролировать свои расходы и не выходить за рамки бюджета.
Также она советует заранее уточнять, выгодно ли платить в стране прибытия с карты или все же лучше взять наличные.