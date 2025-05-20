ФОТО Настоящие победители? В мировой топ-50 чарт Spotify вошли три песни с Евровидения-2025

Согласно статистике за вторник, в глобальном чарте представлены три песни с нынешнего Евровидения: победитель - JJ с песней Wasted Love (Австрия), занявший третье место Томми Кэш с композицией Espresso Macchiato, а также представитель Швеции KAJ, занявший четвертое место с песней Bara Bada Bastu.

Соответствующие скриншоты фанатское сообщество Евровидения Wiwiblogs опубликовало в своем в Instagram. Под постом появилось множество различных комментариев. Многие, например, задаются вопросом, почему в чарте отсутствует песня, занявшая второе место - израильская New Day Will Rise.

«Где второе место? Это показывает, что песня не популярна, а система голосования - подозрительная! Хорошо хоть у остальных все получилось», - пишет один из пользователей.

«Вот это и есть настоящий топ-3», - считает кто-то другой.