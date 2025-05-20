ФОТО Настоящие победители? В мировой топ-50 чарт Spotify вошли три песни с Евровидения-2025

Три песни с Евровидения-2025 вошли в глобальный чарт Spotify Top 50 - рейтинг самых прослушиваемых треков в мире. Статистика формируется на основе данных за предыдущие сутки и обновляется каждый день.
Согласно статистике за вторник, в глобальном чарте представлены три песни с нынешнего Евровидения: победитель - JJ с песней Wasted Love (Австрия), занявший третье место Томми Кэш с композицией Espresso Macchiato, а также представитель Швеции KAJ, занявший четвертое место с песней Bara Bada Bastu.
Соответствующие скриншоты фанатское сообщество Евровидения Wiwiblogs опубликовало в своем в Instagram. Под постом появилось множество различных комментариев. Многие, например, задаются вопросом, почему в чарте отсутствует песня, занявшая второе место - израильская New Day Will Rise.
«Где второе место? Это показывает, что песня не популярна, а система голосования - подозрительная! Хорошо хоть у остальных все получилось», - пишет один из пользователей.
«Вот это и есть настоящий топ-3», - считает кто-то другой.
see tundub niii unreal https://t.co/PYCrUmjXTv— Sass (@sassdaboss) May 19, 2025