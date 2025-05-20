Премьер-министр Испании призвал запретить участие Израиля в Евровидении

Педро Санчес подчеркнул, что Россия была отстранена от участия в конкурсе с 2022 года после вторжения в Украину, и сказал, что не должно быть «двойных стандартов».

Израиль занял второе место в гранд-финале конкурса в Швейцарии в субботу, но оказался на первом месте в зрительском голосовании, причем испанские зрители присудили Израилю максимальные 12 баллов.

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли высмеял Санчеса в посте в социальных сетях, заявив, что голосование было «пощечиной» премьер-министру Испании, «которую мы услышали здесь, в Иерусалиме».

Выступая на пресс-конференции в Мадриде, Санчес сказал: «Никто не восстал, когда три года назад началось российское вторжение в Украину и [России] пришлось покинуть международные соревнования и не принять участие, как мы только что видели, в »Евровидении«. Поэтому и Израиль не должен этого делать, потому что мы не можем допустить двойных стандартов в культуре».

Он также выразил солидарность с «народом Палестины, который испытывает несправедливость войны и бомбардировки».