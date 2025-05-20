Американского музыканта и бывшего избранника Рианны задержали в Великобритании

Музыкант приехал в Великобританию в преддверии концертного тура. Однако был задержан полицией. Поклонники, судя по всему, будут разочарованы: суд отказался выпустить его под залог и постановил оставить под стражей до следующего заседания в Лондоне 13 июня. По графику этот день он должен был выступить уже во Франкфурте (Германия).

Криса Браун обвиняется в избиении музыкального продюсера Эйба Диау бутылкой в ​​ночном клубе Лондона в 2023 году. Тогда Диау подал гражданский иск против Брауна на сумму 16 миллионов долларов (14 миллионов евро) в качестве возмещения ущерба за травмы и убытки.