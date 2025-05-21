ГОРОСКОП НА 21 МАЯ Проблемы на работе у Львов, а Скорпионам не стоит уезжать далеко

Ваше стремление к независимости может вызвать негативную реакцию у членов семьи, придется проявить гибкость и изменить свои планы, чтобы избежать конфликтов. Однако упорство и целеустремленность будут в высшей степени уместны там, где речь идет о принципиально важных для вас вопросах. Сила характера и умение настоять на своем помогут вам завоевать расположение представителей противоположного пола.

Скорпион

На работе возникнут определенные трудности, и вы преодолеете их тем быстрее, чем раньше поймете, что ждать помощи неоткуда. Пришло время принимать самостоятельные решения и в одиночку воплощать их в жизнь; позже вы найдете союзников, но роль лидера звезды отводят именно вам. Финансовые проблемы решаемы, можно найти источник дополнительных доходов или превратить хобби в прибыльное дело.

Нежелательны поездки, в особенности длительные – нельзя оставлять без внимания членов семьи, домашние проблемы требуют именно вашего пристального внимания. Новое романтическое увлечение не столь серьезно, как вам хотелось бы; не окажитесь пленником собственных иллюзий, доверившись первому впечатлению о новом знакомом.

Стрелец

Стоит обратить внимание на состояние финансовых дел: сегодня многое зависит от вашего здравомыслия и способности контролировать собственные расходы. Не заключайте сделок с новыми партнерами в надежде быстро получить огромную прибыль. Внимание нужно обращать только на долгосрочные проекты, реализацией которых занимаются люди, уже заслужившие ваше доверие и уважение.