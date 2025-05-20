Эстонская актриса выставила на продажу свою квартиру в Каламая: пришло время двигаться дальше

«Мы выставили на продажу наш любимый дом в Каламая», - пишет Лийза Пулк в социальных сетях, делясь объявлением о продаже квартиры. По ее словам, квартира стала для семьи слишком тесной, поэтому пришло время двигаться дальше.

«Если кто-то ищет квартиру в Каламая, где высота потолков в гостиной местами достигает четырех метров, из окна ванной видно шпиль церкви Олевисте, за домом - большой сад, а во дворе не паркуется ни одной машины, то свяжитесь с нами!» - говорится в ее посте.

Из объявления, размещенного на портале kv.ee, следует, что за трехкомнатную квартиру нынешние владельцы хотят получить 239 000 евро.

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