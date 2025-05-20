Гинеколог из Китая посоветовал женщинам больше смотреть на мускулистых мужчин: зачем это надо

Хэ Чжэнье, гинеколог из Xiehe Shenzhen University of Science and Technology Hospital, ведущей государственной больницы в Шэньчжэне, на юге Китае, посоветовал вялым и анемичным женщинам, страдающим от пониженного гемоглобина или нехватки энергии, смотреть на мужчин с идеальным телом и мускулами, пишет Фокус.
Об этом пишет South China Morning Post.
У доктора более 133 000 подписчиков на популярной китайской платформе, где он регулярно делится профессиональными идеями о женском здоровье и гинекологической помощи. Хэ специализируется на стандартизированной диагностике и лечении распространенных доброкачественных гинекологических заболеваний и опухолей.
По словам Чжэнье, женщины с дефицитом ци, или жизненной энергии, и крови часто испытывают плохое настроение и высокий уровень стресса. Чтобы помочь им регулировать физическое и психическое состояние, он рекомендует использовать «визуальное удовольствие» для исцеления.
Его конкретные советы включают снижение эмоционального напряжения через «избегание чрезмерных романтических отношений» и увеличение позитивной визуальной стимуляции путем, как уже говорилось выше, «созерцания красивых мускулистых мужчин». Это способствует выработке дофамина в мозге, что помогает снять стресс и поднять настроение человека.
«Избегайте слишком частых влюбленностей. Вместо этого смотрите на более мускулистых мужчин. Когда у вас дефицит ци и анемия, вы часто слишком вялы или уставшие, чтобы разговаривать, и ваша кожа может выглядеть тусклой. Вы также можете испытывать головокружение и бессонницу. Это не создает правильных условий для романтики. Однако наблюдение за мускулистыми мужчинами меняет ситуацию. Вид чего-то прекрасного активирует систему вознаграждения мозга и высвобождает дофамин, заставляя нас чувствовать себя счастливее», - объяснил он.
Доктор утверждает, что, согласно исследованиям, визуальное удовольствие может улучшить настроение и снизить стресс, особенно у женщин, борющихся с плохим сном или переутомлением.
«Так что, дамы с дефицитом ци и анемией, прокручивайте свободно и наслаждайтесь. Расслабьте свой разум и восстановите свою энергию. Ради своего здоровья побалуйте себя немного!»
Хэ раздавал и другие советы, которые далеки от традиционной медицины. Например, он рекомендует женщинам носить больше золотых украшений, ссылаясь на традиционные китайские медицинские верования в то, что золото приносит пользу сердцу и питает селезенку.
Замечания гинеколога вызвали волну юмора и поддерживающих комментариев в Сети, и многие женщины согласились, что эстетическое наслаждение может положительно влиять на эмоции.