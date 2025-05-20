ФОТО Десятки евро за 400 метров? Поездка на электросамокате обошлась жителю Эстонии в копеечку

В редакцию Limon.ee обратился житель Валга. Он рассказал, что недавно арендовал электросамокат Bolt, но не смог завершить поездку, при этом ему все же пришлось оплатить немалый счет.
Житель Валга Роман рассказал, что ночью 12 мая арендовал электросамокат Bolt, однако смог проехать всего около 400 метров: «Самокат просто перестал ехать, а завершить поездку было невозможно - соответствующая кнопка в приложении не нажималась».
По его словам, он попытался переустановить мобильное приложение Bolt, но это не помогло - завершить поездку так и не удалось.
«Спустя десять минут я пошел домой пешком и лег спать. Утром обнаружил, что с меня списали 36 евро. Самое удивительное, что в приложении указано, будто поездка длилась три часа, за которые я проехал всего 365 метров. Интересно, почему система автоматически завершила поездку именно через три часа?» - задается вопросом Роман.
Он обратился в службу поддержки Bolt, однако решить проблему не удалось.
«Я писал в поддержку трижды, разным специалистам, но переписка заходила в тупик. Мне ответили, что я оставил самокат в зоне, где парковка запрещена. Но он ведь просто перестал ехать. При этом аккумулятор был заряжен - запаса хватало еще на 16 километров», - возмущается он.
По словам Романа, это был третий раз, когда он арендовал самокат Bolt, и ранее подобных проблем не возникало:
«Я много лет катаюсь, но обычно пользуюсь самокатами другой фирмы. Проблем не было, да и с Bolt раньше все было в порядке, хотя их самокаты кажутся мне менее удобными. Обидно терять деньги из-за технической ошибки».
Руководитель подразделения самокатов Bolt Карл Апсолон подтвердил, что Роман не смог завершить поездку, поскольку выехал за пределы разрешенной зоны парковки.
«Завершить поездку в зоне, где парковка запрещена, невозможно. Об этом сообщает и само приложение. Кроме того, такие зоны отображаются в приложении красным цветом. Если бы клиент вернулся на самокате в разрешенную зону, он смог бы без проблем завершить поездку», - пояснил он.
Тем не менее в Bolt приняли решение частично компенсировать Роману потраченные средства: «Учитывая, что это была первая подобная ситуация с данным клиентом, мы в исключительном порядке вернули 50 процентов от суммы».
Карл Апсолон напомнил, что электросамокаты необходимо парковать исключительно в специально отведенных для этого местах. Перед началом поездки рекомендуется проверить в приложении, где именно можно будет ее завершить.