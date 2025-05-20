ФОТО Десятки евро за 400 метров? Поездка на электросамокате обошлась жителю Эстонии в копеечку

Житель Валга Роман рассказал, что ночью 12 мая арендовал электросамокат Bolt, однако смог проехать всего около 400 метров: «Самокат просто перестал ехать, а завершить поездку было невозможно - соответствующая кнопка в приложении не нажималась».

По его словам, он попытался переустановить мобильное приложение Bolt, но это не помогло - завершить поездку так и не удалось.

«Спустя десять минут я пошел домой пешком и лег спать. Утром обнаружил, что с меня списали 36 евро. Самое удивительное, что в приложении указано, будто поездка длилась три часа, за которые я проехал всего 365 метров. Интересно, почему система автоматически завершила поездку именно через три часа?» - задается вопросом Роман.

Поездка автоматически завершилась через три часа. Фото: скриншот читателя

Он обратился в службу поддержки Bolt, однако решить проблему не удалось.

«Я писал в поддержку трижды, разным специалистам, но переписка заходила в тупик. Мне ответили, что я оставил самокат в зоне, где парковка запрещена. Но он ведь просто перестал ехать. При этом аккумулятор был заряжен - запаса хватало еще на 16 километров», - возмущается он.

По словам Романа, это был третий раз, когда он арендовал самокат Bolt, и ранее подобных проблем не возникало: