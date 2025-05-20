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ЧТО ТЕПЕРЬ? Ночные публикации эстонского музыканта сбивают поклонников с толку: свадьба в четверг отменяется?

Перевод: Влада Лаевалинд
Фото статьи
Фото: Elu24 video

Солист группы Respekt Кердо Мёлдер и Диана Клас официально оформят свои отношения в четверг, несмотря на скандалы и неприятности. Однако очередные ночные публикации музыканта вновь заставили поклонников усомниться в том, состоится ли свадьба.

Еще совсем недавно Кердо Мёлдер объявил на своей странице в Facebook, что свадьба с Дианой Клас, запланированная на май, отменяется. «Мы не рассылали эти свадебные приглашения!! Так что... не ждите. Кто-то просто разорвал их на куски. Потому что ложь не заслуживала того, чтобы быть напечатанной», - сообщил музыкант своим поклонникам в апреле.

Тогда разногласия возникли из-за того, что пара не смогла прийти к общему мнению: устраивать ли пышное торжество или ограничиться праздником в собственном саду под яблоней.

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