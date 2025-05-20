ЧТО ТЕПЕРЬ? Ночные публикации эстонского музыканта сбивают поклонников с толку: свадьба в четверг отменяется?

Еще совсем недавно Кердо Мёлдер объявил на своей странице в Facebook, что свадьба с Дианой Клас, запланированная на май, отменяется. «Мы не рассылали эти свадебные приглашения!! Так что... не ждите. Кто-то просто разорвал их на куски. Потому что ложь не заслуживала того, чтобы быть напечатанной», - сообщил музыкант своим поклонникам в апреле.