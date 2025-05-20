И ВАМ МОЖНО! Дизайнер Диана Денисова рассказала о главных трендах этого лета

По словам дизайнера Дианы Денисовой, тренд на женственность становится все заметнее - в дамском гардеробе все чаще мелькает кружево, оборки и легкие ткани. Возвращается стиль бохо, но в новом, современном прочтении.

Однако этим летом особенно стоит обратить внимание не на очевидные тренды, а на детали, которые помогут добавить образу не только изюминку, но и актуальность.

Широкий пояс может придать особой элегантности любому образу. Фото: Из личного архива

Диана Денисова выделяет бижутерию, особенно броши. Этим летом украшений может быть много - именно они способны превратить даже самый простой образ в заметный и индивидуальный. В моде яркие серьги, несколько брошей сразу, и, при желании, украшения на шею. Материалы могут быть любые, но особенно эффектно смотрится бижутерия из цветного пластика или стекла. «Сейчас также популярны мотивы ракушек, морских звезд и всего, что напоминает об отдыхе на теплом море», - отмечает дизайнер.

Даже деловому костюму можно добавить летнего настроения с помощью ярких брошей. Фото: Karina Vaus

Обратите внимание на такую деталь гардероба как камербанд - широкий пояс со складками, который пришел из мужского гардероба и раньше надевался со смокингом. Сегодня его носят с костюмами, платьями и даже джинсами. Еще один модный широкий пояс - кушак, который уже без складок, но отлично дополняет любой образ.

Самыми модными вырезами станут «лодочка» и «каре». Если они вам идут, не упустите возможность подчеркнуть свою индивидуальность.

Прозрачность тоже в моде! Прозрачные платья, блузы и тренчи без подкладки, которые носят поверх другой одежды, создают эффект многослойности даже в летнюю жару.

Дизайнер Диана Денисова: немного прозрачности этим летом никому не повредит! Фото: Из личного архива

И, наконец, «рукава» - важный тренд этого сезона. Диана Денисова обращает внимание, что в продаже появляются платья и джемперы с дополнительными рукавами, которые можно завязать вокруг плеч, талии или бедер.

«Самый простой способ - накинуть джемпер на плечи, завязать рукава и закрепить их парой брошей», - советует дизайнер.