Лучший для отдыха: назван самый чистый пляж Европы

Лето не за горами, и все больше людей начинают планировать свои отпуска. Для тех, кто хочет провести отдых в Европе, Испания может стать отличным выбором.

По данным британского издания Express, береговая линия Испании протянулась более чем на 8 000 километров, поэтому определить один единственный лучший пляж бывает сложно. Тем не менее, выделяют пляж Леванте в Бенидорме, признанный самым чистым в Европе.

Хотя Бенидорм чаще ассоциируют с вечеринками, у этого города есть и другая, менее известная сторона, о которой рассказал певец Аса Эллиотт.

«Это пляж Леванте в Бенидорме. Здесь пальмы, чистейший песок и удобные шезлонги. Можно пройтись вдоль всего пляжа, наслаждаясь видами. Вдоль берега расположены рестораны, магазины и множество уютных кафе, где приятно выпить кофе и расслабиться», - поделился он.